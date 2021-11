Basket, Serie C Gold: la Diesel Tecnica Sala Consilina si impone con un deciso 92 a 72 sul Basket Club Irpinia

L’ottava giornata di campionato inizia con il botto, la capolista JuveCaserta esce sconfitta per la prima volta e lo fa anche sul campo amico, contro un “corsaro” New Basket Agropoli.

Per i ragazzi di coach Paternoster l’occasione è molto ghiotta, infatti davanti al proprio pubblico, quello del PalaZingaro, la Diesel Tecnica Sala Consilina, non si fa sfuggire la possibilità di accorciare il distacco dalla capolista e si impone con un deciso 92 a 72 sugli avversari del Basket Club Irpinia.

Partono subito fortissimi i blueboys che pure devono registrare l’assenza di Mbaye, regolarmente in panchina ma non utilizzabile. Merlo, Misolic, Garcia e Morciano mettono subito le cose in chiaro, soluzioni sotto i canestri bellissime e una difesa come al solito da togliere agli avversari ogni tipo di soluzione sono le armi utilizzate, il primo periodo termina così con un 33 a 19 che non ammette dubbi.

Ma oggi è veramente un giorno speciale, Gianluca Campaiola al rientro dopo un turno di assenza, a causa di un lutto familiare, è straordinario non solo nella fase difensiva, svolta come al solito con tanta attenzione e sacrificio, ma in attacco è finalmente l’uomo in più (12 punti alla fine per lui), Tommaso Mezzacapo è semplicemente devastante, è lui il miglior realizzatore della Diesel Tecnica (20 punti per lui alla fine). La difesa irpina non riesce proprio a fermarlo, in entrata, a rimbalzo piuttosto che dalla lunga distanza, Mezzacapo è uno spettacolo da guardare ed applaudire, dimostrando che l’infortunio ad inizio campionato è ormai solo un ricordo.

Cosi facendo la Diesel Tecnica va sul più 20 in totale controllo della gara. Coach Paternoster può solo applaudire su due “schiaccioni” di Misolic, i primi punti di De la Cruz, ragazzo che si sta integrando molto bene nei meccanismi di gioco così come quelli di Gangale, l’elenco dei realizzatori si chiude con Grottola che completa la bella giornata con una “bomba” da tre.

Continua la marcia dei blueboys, ancora una vittoria casalinga forse meno spettacolare di altre, ma che non ammette alcuna replica, il messaggio alle avversarie è stato inviato.

Domenico Iuliano

Ufficio stampa Diesel Tecnica Sala Consilina