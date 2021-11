In 5 anni sono 400 le donne aiutate nel Vallo di Diano e 5 i femminicidi sventati dal Centro Antiviolenza Aretusa

Da agosto 2016 ad ottobre 2021, da quando il centro antiviolenza Aretusa è sorto nel Vallo di Diano a oggi, sono state circa 400 le richieste di aiuto. I dati mostrano un incremento crescente delle donne accolte ogni anno a dimostrazione del progressivo radicamento del centro sul territorio e del lavoro svolto in maniera costante nel favorire l’emersione della violenza maschile sulle donne, nel favorire la consapevolezza da parte delle donne e garantire la possibilità di potersi rivolgere in un luogo accogliente, con operatrici specializzate, che libere da ogni stereotipo e pregiudizio accolgono le donne che arrivano con reperibilità h24, con un numero verde a disposizione. L’incremento è stato costante e crescente èd è evidente in quanto il numero di donne accolte nel 2020 è il doppio di quelle accolte nel 2017.

Le operatrici sono esperte di violenza maschile contro le donne e in grado di fare in ogni momento valutazione del rischio di recidiva della violenza e soprattutto in grado di gestire tale rischio in una collaborazione costante anche con l intera rete. Le violenze riportate sono molteplici e ovviamente spesso compresenti proprio ad indicare la presenza di maltrattamenti in famiglia che ha spinto una donna su 3 a depositare formale denuncia querela. Moltissime donne hanno figli che hanno assistito o vissuto violenze e di questi 278 sono minorenni e 150 maggiorenni.

Circa il 85 % delle donne accolte è residente nei 19 Comuni del Vallo di Diano Tanagro e alburni, il restante 15% delle donne che hanno richiesto aiuto ha residenza in altri comuni limitrofi e di regioni limitrofe alla nostra. “A dimostrazione – sottolinea la referente Katia Pafundi – di quanto il Centro stia diventando sempre punto di riferimento specifico e abbia garantito, attivando diversi canali di comunicazione, accoglienza sempre soprattutto nel periodo del lockdown in cui molti servizi e molti centri non hanno potuto svolgere le diverse attività”

Sono state accolte donne provenienti da 25 paesi diversi e da tutti i continenti. Più dell’80% delle donne accolte è di nazionalità italiana (81,43 % dei dati raccolti)

“In questi 5 anni abbiamo accolto 20 donne con disabilità vittime di violenza, ci rendiamo conto che se vi è resistenza nel riconoscere la violenza sulle donne è ancora più difficile fare rispettare i diritti delle donne che hanno qualsiasi tipo di disabilità, loro infatti subiscono discriminazioni multiple e spesso vengono ostacolate ancora di più a rivolgersi ai centri per confrontarsi e rendersi libere, xk in qualche modo si tenta sempre di volerle controllare. Noi come differenza donna abbiamo il primo osservatorio nazionale sulle discriminazioni multiple e abbiamo deciso di lottare al fianco di ogni donna vittima di violenza, nessuna esclusa” La fascia più diffusa è 36-45 (23%), ma c’è una buona distribuzione generale. Dato significativo è quello relativo alla Condizione lavorativa delle donne. Infatti il 53% delle donne accolte non ha reddito proprio o stabile infatti siamo una delle regioni con il tasso maggiore di inoccupazione e disoccupazione femminile.

Dai dati emerge che l’autore della violenza nell’82,3 % dei casi è il partner o l’ex partner. A ribadire quanto la violenza si consuma maggiormente nelle mura domestiche. Nel 12,8 % è un’altra persona conosciuta (parente, datore di lavoro, conoscente) E’ una persona sconosciuta solo nel 4,9 % dei casi. La maggior parte delle donne subisce più forme di violenza (in ordine: psico, fisica, eco, stalking). Una donna su 3 (32%) ha sporto denuncia querela

E’ diretto nel 18,5 % dei casi. Negli altri, la donna è venuta a conoscenza del centro su indicazione di altri soggetti: 17% servizio sociale, 9% FO, 55,5% altri soggetti della rete o conoscenti

Più di 4500 accoglienze telefoniche (4470) (sia donne che soggetti della rete), circa 1000 colloqui (1116), 250 consulenze legali (254) e infine sventati cinque femminicidi grazie alla collaborazione tra Centro con le forze dell’ordine e la procura.