Covid e scuole. De Luca: “Non vogliamo la Dad, vogliamo che la gente si vaccini”

Come ogni venerdì pomeriggio, Vincenzo De Luca in diretta social ha fatto il punto sulla situazione Covid in Campania. “Il governo ha preso misure restrittive con l’obiettivo di tutela della salute pubblica ma anche di salvaguardare l’economia del Paese. Sarebbe un colpo pesante chiudere a Natale e Capodanno tutto. Misuriamo i risultati della irresponsabilità di chi ha promosso iniziative sgangherate nel nostro Paese e il peso dei milioni di nostri concittadini che non hanno voluto vaccinarsi. Dopo 6 mesi rischia il contagio anche chi si è vaccinato? Ma questo non giustifica per niente chi il vaccino non se l’è fatto proprio”. Il governatore ha detto la sua anche sul super green pass. “È il minimo che si potesse fare in Campania per non chiudere tutto. Se una critica si può fare è semmai che queste misure arrivano in ritardo. Il governo ha deciso solo da poco che è obbligatoria per il personale sanitario la terza dose di vaccino. Dovevamo aspettare così tanto per capire che è importante la terza dose e che non si deve aspettare nemmeno sei mesi ma cinque? Ci dobbiamo anche convincere che se non c’è un piano di controlli rigoroso rischiamo di fare la fine dell’Austria”.

Poi c’è la questione delle scuole. In conferenza Stato-Regioni la Campania ha prospettato la possibilità di un ritorno in didattica-a-distanza dall’8 dicembre, nel caso di quarta ondata sul fronte contagi. “Pensare di richiudere tutto sarebbe una tragedia. Credo che dovremo essere tutti responsabili e dovremo fare impossibile per non chiudere più le scuole, c’è bisogno di senso di responsabilità e non ci siano più famiglie no-vax. Se tutti facciamo il nostro dovere le scuole restano aperte per tutto l’anno. Ad oggi 267 classi in Campania chiuse per Covid”.