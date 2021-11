Maltempo e file: disagi al centro vaccinale di Teggiano per le terze dosi. “Al lavoro per migliorare”

Sono arrivate numerose segnalazioni in redazione di disagi nella giornata di oggi all’hub vaccinale di Teggiano, dedicato soprattutto alla terza dose su convocazione. Il maltempo e la mancanza di una struttura che potesse proteggere le persone convocate ha creato diverse problematiche agli utenti, per lo più anziani, che hanno dovuto vedersela con il maltempo. In diversi hanno rinunciato. La convocazione per queste persone da quanto ci è stato riferito non sarà certo perduta e ci si potrà vaccinare sempre. Inoltre si lavorerà per cercare di eliminare al massimo i disagi dovuti dal maltempo, ci è stato riferito anche questo da chi coordina il tutto.

Tra le persone che hanno manifestato dissenso per quanto avvenuto, un marito il quale ha scritto che sua moglie invalida e disabile “era stata convocata per somministrazione la terza dose vaccino presso Saut Teggiano per il giorno 26 novembre ore 14,00 con preghiera di rispettare l’orario per evitare assembramenti. Puntuale ho trasportato mia moglie al centro per trovare alle ore 14,00 centinaia di persone, sotto una pioggia torrenziale, ammassate come pecore, convocate per lo stesso orario, come riferitomi”.