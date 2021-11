Il Tanagro della discordia. Pellegrino attacca: “Due anni di proclami senza risultato”. Curcio risponde: “E’ di competenza della Regione”

Il fiume Tanagro da possibile risorsa del Vallo di Diano sta diventando un ring – acquatico – politico. Due i contendenti, con alcuni “secondi” agli angoli. Chi si sta affrontando, per ora, sul letto del fiume che attraversa il comprensorio sono il consigliere di Italia Viva e presidente del Parco, Tommaso Pellegrino e il presidente del Consorzio di Bonifica Beniamino Curcio. Da settimane sono continue le botte e risposte sulla situazione del fiume e dei suoi affluenti. Ieri Pellegrino ha denunciato: “E’ esondato il fiume Tanagro a Buonabitacolo in località Tempa Molina, da due anni c’è chi fa solo proclami invece di mettere in sicurezza il fiume. L’esondazione – ha spiegato l’ex sindaco di Sassano – era prevedibile a causa della mancata manutenzione. Qualcuno dovrebbe pensare a mettere in sicurezza il Tanagro e non fare proclami da due anni annunciando interventi mai realizzati”. Non è mancata, a stretto giro di anse, la risposta di Curcio. “Le piogge abbondanti e prolungate degli ultimi giorni hanno provocato esondazioni e sommersioni di terreni un po’ ovunque nella parte a Sud del Vallo di Diano e non solo a Buonabitacolo in località Tampa Molino. Se la situazione non è precipitata lo si deve solo al Consorzio di Bonifica che in questi ultimi tre anni ha prestato grande attenzione alle opere di manutenzione, intervenendo principalmente a carico di quei canali di bonifica e dello stesso Fiume Tanagro, lasciati in balia dell’incuria e dell’abbandono da oltre venti anni. Noi operiamo quotidianamente andando anche oltre quelle che sono le nostre prerogative e lo facciamo per prevenire e mitigare problemi e danni. Altri aspettano che piove in maniera da poter puntare il dito, senza mai fare mea culpa. Ma lo sa Pellegrino che il Fiume Tanagro (come altri corsi d’acqua naturali) è di competenza della Regione e non del Consorzio di Bonifica, lo stesso Ente ove lui è stato eletto consigliere di maggioranza?”.