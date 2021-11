Omicidio di Buonabitacolo. Le motivazioni della Cassazione sull’assenza di premeditazione di Lapenta

Sono state pubblicate le motivazioni della Cassazione in merito alla decisione su Karol Lapenta, condannato a 18 anni per omicidio. I giudici hanno ritenuto inammissibile il ricorso presentato dalla Procura di Lagonegro contro la sentenza a 18 anni autore dell’omicidio di Alexander Pascuzzo, avvenuto a Buonabitacolo. In pratica la Cassazione ha ribadito che andavano esclusi dal calcolo della pena la premeditazione e i motivi abietti.

Per il Tribunale il vero scopo di Lapenta fosse quello di rapinare la vittima del quantitativo di droga che aveva promesso e che l’omicidio era stato commesso per conseguire il fine. La volontà di commettere il delitto, si leggeva, era sorta in un brevissimo arco temporale (quello di una sera) e si era estrinsecata nel portare con sé il coltello, utilizzato per l’attuazione dello scopo anzidetto.

“La valutazione operata dal giudice del merito – scrivono gli ermellini -, strettamente ancorata alla concreta evidenza disponibile, e che ha escluso la premeditazione alla luce, sostanzialmente, dell’assenza del requisito cronologico, non è dunque in alcun modo censurabile. La decisione impugnata ha, innanzitutto, analizzato i rapporti pregressi tra vittima e imputato, entrambi orbitanti nell’ambiente locale dello spaccio di stupefacenti, evidenziando come i due non erano amici, ma nemmeno nemici: si conoscevano in quanto l’imputato era un assiduo consumatore di sostanze stupefacenti e Pascuzzo era uno spacciatore; non vi erano pendenze economiche perché Lapenta aveva sempre regolarmente pagato la droga acquistata dalla vittima. Ha, poi, analizzato i contatti telefonici e gli sms scambiati la sera del fatto, quando i due avevano fissato un appuntamento, in un luogo appartato ma solo perché compatibile con la natura dello scambio concordato, dopo che il Pascuzzo aveva offerto in vendita 50 grammi di erba al prezzo di 500 euro e Lapenta aveva aderito all’offerta pur non avendo soldi. Era solo a partire da tale momento che nell’imputato era maturato il proposito di recarsi armato all’appuntamento e di fare “quel che poi avrebbe fatto” circa 30/35 minuti dopo sul luogo concordato per l’appuntamento, per impossessarsi della sostanza che il suo fornitore gli aveva rivelato di avere e gli aveva offerto in vendita”. E, dunque, il proposito criminoso era insorto ed era stato attuato quasi senza soluzione di continuità, nessuna rilevanza potendo attribuirsi al fatto che il coltello fosse stato prelevato dal luogo di lavoro prima di recarsi all’appuntamento ovvero fosse nella disponibilità dell’imputato dalla sera prima, quando l’arma era stata mostrata come un trofeo agli amici che lo avevano incontrato. Né deponeva per la sussistenza dell’aggravante il comportamento tenuto dall’imputato subito dopo il delitto (l’avere spinto il cadavere nel fiume e occultato la bicicletta della vittima), certamente sintomatico di un atteggiamento freddo e insensibile, che trovava però la sua radice nell’esclusiva acquisita consapevolezza delle conseguenze del reato appena commesso e nel tentativo estemporaneo di occultarne le tracce”.

La Cassazione ha confermato anche l’esclusione dell’aggravante del motivo abietto e futile. La sentenza impugnata ha annotato come il Lapenta, ragazzo di giovanissima età, segnato da un’infanzia traumatica, dipendente da sostanze stupefacenti assunte quotidianamente, come testimoniato da amici e conoscenti ed acclarato dal collegio peritale, non aveva commesso il delitto per soddisfare un estemporaneo capriccio, né per motivi di lucro, ma per impossessarsi di un quantitativo non inconsistente di sostanza, destinata ad assecondare la propria dipendenza. “Sicché, ferma restando l’inaudita gravità oggettiva e soggettiva del fatto, ha stimato certamente deprecabili le ragioni dell’omicidio, ma tali da non potersi definire né turpi, né ignobili né tanto meno futili e tale valutazione ha operato ancorandola a una base fattuale, costituita dalle particolari condizioni di vita e psicologiche dell’imputato, oggettivamente acclarate, per cui, stando alla ricostruzione operata, egli non ha riversato sulla persona offesa la sua azione omicida senza alcuna reale ragione, né aveva agito per motivo di lucro, rivelando una particolare perversità e bassezza d’animo”.