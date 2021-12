Abbellire la camera da letto spendendo poco si può. Tutte le tendenze del momento

Come abbellire la camera da letto spendendo poco

Se amate rendere accogliente ogni ambiente della vostra casa, non potrete non considerare anche un abbellimento della camera da letto, anche se questa stanza ci accoglie solo nelle ore notturne. Vediamo insieme da dove partire con un budget che sia anche modesto.

Da dove partire?

Naturalmente il primo passo da fare è verificare quanto denaro abbiamo a disposizione: in base a questo potremo capire se fare modifiche importanti, che includano anche il cambio della mobilia, oppure se risistemare quella già presente, concentrandoci solo sulla tinteggiatura.

Ci sono infatti vari interventi che possiamo fare, come l’acquisto di tende e tappeti, copriletto, cuscini o anche sedie, divanetti, panche. Potremmo anche concentrarci sulle luci, sul posizionamento di una pianta o anche eliminando elementi in più che occupano spazio e rovinano la stanza nell’insieme.

Quindi, per prima cosa, valutiamo quanto possiamo spendere e poi consideriamo che cambiamenti ci è possibile operare. A questo punto decideremo se passare all’acquisto o se ingegnarci anche con il fai da te, per migliorare la nostra camera da letto.

Partiamo dalle pareti

Quando dovete provvedere a cambiare la vostra stanza da letto, partire dalle pareti è il primo step, perché l’impatto visivo ha la più grande importanza: valutate quindi quale colore debba restare sulle mura, in modo da avere già una visione d’insieme.

Pensate che dovrete guardare le pareti quando entrerete nella camera e che la tinta dovrà conciliare il sonno, per cui optate sempre per tonalità chiare come il bianco, il rosa o anche il giallo, che sono colori molto rilassanti.

Ma è possibile rendere più gradevoli le pareti anche con degli oggetti, che le abbelliscano: potrete decidere se utilizzare la carta da parati, dei mattoncini, delle travi o ancora mettere degli stickers o adesivi e specchi, che possano riflettere la luce e dare maggiore risalto alla stanza, ampliandola alla vista.

Usare i tappeti o le tende

Se amate le tende, potrete scegliere quelle più adatte a voi e unire l’utile al dilettevole: infatti questo accessorio è fondamentale per rendere più scura la stanza ed eliminare ogni filo di luce, in modo da riposare ancora meglio.

Se non volete il classico modello, magari da prendere in una tonalità abbastanza scura, potrete optare per quella oscurante, che è realmente in grado di eliminare ogni infiltrazione. Ma, se durante il giorno volete godere della vostra camera da letto, senza farvi vedere dai vicini, la soluzione è optare per un doppio bastone, in modo da usarne due.

Per quanto concerne il tappeto, questo può essere un elemento di svolta, in quanto è ciò che trasforma una stanza anonima in una cuccia calda e accogliente: non dovrete spendere chissà quale cifra per averne uno bello e di buona qualità.

Cuscini e copriletti a go go

Non è molto difficile rinnovare la camera da letto con un piccolo budget: basta cambiare il copriletto e i cuscini optando per colori in grado di esaltare l’ambiente. Fortunatamente elementi del genere non hanno un costo elevato e quindi permettono di modificare la stanza tutte le volte che si vuole.

Divani, pouf, sedie e panche

La classica panca ai piedi del letto è sempre un elemento molto funzionale, in quanto qui si potranno conservare federe, coperte e piumoni, oltre a tutta la biancheria di uso comune. Inoltre si tratta di un valido punto di appoggio quando ci si vuole cambiare o per poggiare qualcosa che ci può servire.

Gli angoli possono inoltre essere riempiti da sedie o divani e un bel pouf può essere collocato anche al centro della stanza.

Un occhio alle luci

Naturalmente la luce ha una grande importanza per continuare ad abbellire la stanza: potrete dare un’occhiata a siti come https://assonnata.com per trovare quelle migliori a un buon prezzo. Dovrete optare per quelle che consentono di orientare il fascio di luce e di modificare l’intensità, in modo da vivere al meglio la vostra camera da letto.

Qui avrete ampia scelta, quindi potrete anche pensare di realizzare delle lampade da soli oppure di acquistarle vintage, per dare anche un’aria più vissuta alla stanza: l’importante è sostituire tutto in funzione di una migliore vivibilità dell’ambiente.

Le piante

Anche se spesso si dice di non inserire piante nella camera da letto, in quanto consumano ossigeno, la quantità di anidride carbonica prodotta nelle ore notturne è minima. Anzi, durante il giorno le piante possono ripulire l’aria da elementi molto tossici, come il monossido di carbonio o la formaldeide.