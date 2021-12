“La fermata dell’Alta velocità a Lagonegro. È già deciso ed è un nuovo scippo”, la denuncia del sindaco Esposito

Un nuovo tassello sull’Alta velocità fa assumere i contorni di un giallo politico la vicenda della stazione: è quanto denunciato dal sindaco di Sanza, Vittorio Esposito, venuto a conoscenza di un documento di Rete Ferroviarie italiane che indica la probabile fermata dell’Alta Velocità a Lagonegro. Un’interlocuzione amichevole tra il consigliere regionale lucano, Francesco Piro ed Esposito, ha fatto emergere un documento ufficiale RFI con l’indicazione del territorio della Valle del Noce come probabile luogo dove allocare la stazione ferroviaria. Un’ipotesi questa che naturalmente cancella la possibilità di una sosta nell’area del Vallo di Diano e boccia il tracciato alternativo lungo la costa cilentana con fermata a Sapri. Nell’interlocuzione tra Esposito e Piro è emerso che “i giochi sono già fatti; la realizzazione di una stazione a Lagonegro è frutto del lavoro politico portato avanti in silenzio dai rappresentanti lucani in seno al Governo, che hanno evidentemente la loro influenza” ha riferito Esposito. “Non è accettabile che per mesi esponenti politici campani hanno alimentato con false ed illusorie promesse uno scontro fratricida tra il territorio cilentano ed il Vallo di Diano, nel mentre si è lasciato agire in silenzio la classe politica lucana che conta ben due ministri e sottosegretari al Governo – ha affermato il sindaco Esposito – è il fallimento questo di un modello banale di fare politica che vede coinvolti innanzitutto i rappresentanti del territorio salernitano in seno al Consiglio regionale, per passare poi ai rappresentanti salernitani alla Camera ed al Senato, trasversalmente alle appartenenze partitiche. Se questo dovesse essere confermato non resta che per tutti l’unica disonorevole ammissione di responsabilità con le loro dimissioni” ha aggiunto Esposito.

Al momento il sindaco Esposito ha già coinvolto nella questione, informandoli personalmente tutti i sindaci del comprensorio Vallo di Diano. Si sta lavorando ad un coordinamento istituzionale permanente per affrontare la questione. Nel mentre arriva da Esposito l’ennesimo appello ai consiglieri regionali del Vallo di Diano, Tommaso Pellegrino e Corrado Matera di fare squadra e lo stesso appello è andato anche ai consiglieri regionali di minoranza Michele Cammarano e Attilio Pierro. “La politica è studio e analisi dei problemi con la ricerca delle soluzioni. Non può e non deve essere spot elettorali costanti, anche quando le elezioni sono trascorse da mesi. La politica è interloquire con il Governo e salvaguardare gli interessi dei territori, dei cittadini” ha aggiunto Esposito. Il clima è quindi infuocato. Il sindaco Vittorio Esposito che chiama in causa anche il governatore della Campania Vincenzo De Luca: “ci rivolgiamo al presidente De Luca, è ora che la questione rientri anche tra le sue priorità. A lui chiediamo formalmente di fare chiarezza sulla vicenda e di dare risposte immediate ai cittadini” ha concluso Esposito.