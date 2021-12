Covid. La Regione Campania ricorda: “L’uso di mascherine all’aperto è ancora obbligatorio”

“L’uso delle mascherine anche all’aperto è obbligatorio in Campania da sempre, sin dall’inizio della pandemia, e non è mai stato revocato”, lo ricorda in un comunicato l’ente guidato dal presidente Vincenzo de Luca ricordando le misure di prevenzione al Covid in essere in Campania. “E’ quantomai – si legge ancora nella nota – necessaria in questa fase l’osservanza dell’ordinanza, e soprattutto la messa in atto concreta di controlli rigorosi da parte di forze dell’ordine e polizie municipali nei confronti di chi non indossa i dispositivi di protezione delle vie respiratorie”. Sul controllo da tempo batte il governatore De Luca che ha fatto tali richieste anche al Governo durante l’incontro con le regione.

“Si ricorda che vige l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto e in tutte le zone in cui si determina un’affluenza di persone tale da non garantire il distanziamento interpersonale – quali vie dello shopping, luoghi di aggregazione, mercati, mercatini natalizi, fiere, esposizioni e qualsiasi altro evento organizzato per le festività natalizie all’aperto, e comunque ovunque si configurino assembramenti o affollamenti”.