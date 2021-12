Covid. In Campania somministrate 9 milioni di dosi di vaccino. A Salerno è task force anzi assembramento

Nell’ultima settimana in provincia di Salerno sono stati registrati 1.190 nuovi contagi. In Campania intanto sono state superate le 9 milioni di somministrazioni di vaccino anticovid. Questi sono alcuni dei dati sulla situazione Covid tra regione e provincia.

A Salerno controlli da parte delle forze dell’ordine per il rispetto delle norme anticovid anche per via dell’accensione delle Luci d’Artista e con l’entrata in vigore del “Super GreenPass”. Nella settimana appena trascorsa sono state sanzionate 7 persone per mancato possesso del green pass; 5 per violazione quarantena; 2 titolari di esercizi pubblici sanzionati per violazione delle misure anticovid, dei quali uno con l’adozione della sanzione accessoria della chiusura provvisoria.

Al fine di contenere la diffusione del virus da Covid-19 è stata adottata dal Prefetto di Salerno, Francesco Russo, la direttiva che inibisce l’utilizzo di alcune strade del comune di Salerno per scongiurare la concomitanza di manifestazioni di piazza con l’evento “Luci d’Artista”.

Il provvedimento rientra nel solco delle indicazioni impartite dal Ministro dell’Interno per l’ordinato svolgimento della vita della comunità fino alla cessazione dello stato di emergenza in ragione dell’attuale situazione pandemica.

A seguito di attenta analisi, effettuata in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, sono state individuate le aree sensibili di maggiore affollamento, anche in vista dell’evento “Luci d’Artista”.

Nello specifico è stato temporaneamente interdetto lo svolgimento di manifestazioni nelle seguenti piazze:

Piazza Portanova;

Piazza Flavio Gioia;

Piazza Caduti di Brescia;

Piazza Abate Conforti;

Piazza Sedile del Campo;

Via dei Mercanti;

Corso Vittorio Emanuele;

Piazza Sant’Agostino;

Piazza Vittorio Veneto

Il Prefetto, nell’appellarsi al senso di responsabilità di ciascuno, auspica che le misure adottate possano rendere maggiormente efficace, nell’interesse di tutti, il contrasto agli assembramenti e alla pandemia in atto.