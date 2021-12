Il Forum dei Giovani di Sala Consilina “escluso” dal Natale del Comune ma si “consola” con il Falò dell’immacolata”

Per il Forum dei Giovani di Sala Consilina il Natale non sarà in collaborazione con gli altri enti e associazione perché non coinvolto nell’organizzazione della calendarizzazione degli eventi. Lo denuncia lo stesso Forum che non appare nella delibera di giunta dell’amministrazione comunale nella quale ha approvato il programma natalizio 2021/2022 comprendente la calendarizzazione degli eventi ed i relativi costi sostenuti che ammontano ad oltre 20.000 euro. “Ci preme far presente alla cittadinanza il nostro rammarico e la nostra delusione per non essere stati in alcun modo coinvolti, né tantomeno informati, della suddetta programmazione. La nostra delusione è dovuta non tanto dal non aver ricevuto fondi, ma quanto dal non essere stati inclusi nella programmazione in un periodo dell’anno molto importante per tutti noi, compresi molti fuorisede che tornano per queste festività. Sarebbe opportuno includere la componente giovanile all’interno di discussioni simili, per colmare i divari generazionali e realizzare iniziative che sappiano parlare a tutte le fasce d’età”. Il Forum dei giovani di Sala Consilina però non demorde e ha stilato un programma di eventi ed attività in proprio, partendo dall’otto dicembre con “Il Falò dell’Immacolata ubicato in Piazzetta Gracchi”. Il 19 dicembre è previsto l’evento con la “Lettera di Natale al tuo Paese”. In occasione del mercato serale programmato dall’Amministrazione Comunale, proponiamo di collocare un albero di Natale dove l’intera popolazione potrà portare la propria lettera di Natale. Il 22 dicembre è prevista l’organizzazione di una cena sociale presso una delle strutture di Sala Consilina, ospitanti persone con diverse disabilità fisiche/psichiche, con l’intento di trascorrere insieme un momento di aggregazione. Il 27 dicembre è prevista la giornata dedicata ai giochi natalizi prezzo il Palazzetto dello Sport di Sala Consilina, in cui la popolazione tutta potrà partecipare alle diverse attività di svago e giochi da tavola. Per quanto concerne il 2 gennaio “In virtù del nuovo anno proponiamo di trascorrere una giornata all’insegna dell’arte, attraverso la partecipazione di tutti gli artisti emergenti del Vallo di Diano, spettacoli e momenti di discussione”.