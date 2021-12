Gli stipendi “dimenticati” degli ex dipendenti dell’Ergon. La “cattiva” storia di Natale

Sono passati diversi anni dal fallimento e dalla chiusura dell’Ergon, la società partecipata del Consorzio di Bacino e da un soggetto privato, che si occupava del ciclo di rifiuti, con sede a Polla, in decine di comuni del comprensorio. Gli ex dipendenti sono stati impiegati in altri progetti e non con poca fatica sono riusciti a ritrovare, non tutti, un lavoro pagato in tempi consoni. Tra i principali problemi dell’Ergon, infatti, c’erano i pagamenti ritardati o neanche mai effettuati. E sono problemi che si trascinano ancora nel tempo, perché gli stipendi non pagati all’epoca, così come il Tfr, restano inevasi tuttora. La società è in liquidazione e sono in corso anche dei procedimenti sui ricorsi presentati dai Comuni contro l’Ergon. Proprio questi ricorsi avrebbero bloccato il pagamento degli stipendi di sei anni fa e del Trattamento di fine rapporto. Una ulteriore beffa per decine di dipendenti che aspettano invano. Ci sono anche ex dipendenti che avanzano circa 20mila euro e che non vedranno neanche in questo Natale.