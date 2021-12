Al “M.T.Cicerone” di Sala Consilina sfilata di moda con materiali riciclati e accessori Bio-fashion

“Sfilata sotto l‘Albero” è il tema della passerella di quest’anno che gli studenti delle classi Sistema Moda indirizzo dell’ IIS “M.T.Cicerone” di Sala Consilina, hanno organizzato insieme ai loro docenti. La sfilata si è svolta nella mattinata di sabato 18 dicembre presso l’aula magna del plesso Itis, nel rispetto delle norme anti covid e in assenza di pubblico. A pochi giorni dalle vacanze natalizie, le attività delle classi Sistema Moda sono state in fermento per la realizzazione di abiti e non solo, l’idea è partita dal riutilizzo di materiale già presente nel laboratorio dell’ITIS Moda.

Per l’occasione sono stati effettuati dei restyling su alcuni capi dismessi ricercati tra gli armadi, come abiti, stoffe inutilizzate, bigiotteria e tanto altro ancora.

Gli studenti molto entusiasti del progetto, si sono adoperati per la realizzazione dei capi e degli accessori, alla scelta del giusto sound da proporre come sottofondo alla passerella e la presentazione dei vari modelli.



La novità di questa sfilata sono state le borse realizzate con materiali di recupero come tessuto di ecopelle, jeans e accessori in PLA (acido polilattico materiale derivato dalla trasformazione degli zuccheri presenti in tanti prodotti naturali, come il mais, la barbabietola da zucchero non derivati dal petrolio e quindi biodegradabile) tipo collane con ciondoli, bracciali e orecchini prima progettati e disegnati dalle ragazze della classe 5 C e infine realizzati materialmente dai ragazzi dell’indirizzo ITIS con l’utilizzo della stampante in 3D.

L’evento è stato curato e seguito dalle docenti Maria Pina Generoso, Antimina Verrone, Teresa Di Cicco e Massimo Di Cunto.

Alla sfilata era presente anche la dirigente scolastica dott.ssa Antonella Vairo che si è complimentata con tutto lo staff docenti e alunni per la riuscita della manifestazione.