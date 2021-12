Basket, Serie C Gold: La Diesel Tecnica Sala Consilina cade sul campo della JuveCaserta col punteggio di 90 a 64

La Diesel Tecnica Pallacanestro Trinità di Sala Consilina, nell’ultima gara prima delle vacanze natalizie, va a fare visita alla prima della classe. La JuveCaserta, squadra costruita per vincere il campionato, ma che proprio sul campo amico ha subito l’unica battuta d’arresto in questa stagione.

Partono fortissimi i padroni di casa, che mettono subito la testa avanti, con i blueboys costretti a rincorrere. La JuveCaserta fa della sua fisicità l’arma in più nella prima parte della gara, ma i ragazzi di coach Paternoster con il passare dei minuti riescono a prendere le misure, ricucendo lo strappo iniziale, riuscendo anche a passare in vantaggio quasi allo scadere della seconda frazione.

Peccato che duri poco, i casertani riprendono in mano il pallino del gioco e trovando delle realizzazioni dall’arco dei 6,75 rendono vano ogni tentativo di rimonta della Diesel Tecnica.

Garcia, Mezzacapo e De la Cruz recuperano palloni importanti, ma oggi i soliti tiratori, sembra abbiano le polveri bagnate e non riescono ad incidere in attacco come al solito. Merlo cerca spesso Mbaye che deve fare a sportellate con i giganti avversari, senza mai alzare bandiera bianca, così come lo stesso Morciano che oggi però è meno decisivo del solito.

I padroni di casa restano sempre in vantaggio, con i ragazzi di Sala che non mollano mai, alla metà dell’ultimo periodo si rifanno sotto, producendo l’ultimo sforzo che però si esaurisce consegnando alla JuveCaserta i due punti in palio conquistati meritatamente con il risultato finale di 90 a 64.

Paternoster può almeno consolarsi con i 27 punti del capitano Garcia, e la certezza di avere tra le mani una squadra mai doma e sempre pronta ad affrontare le squadre avversarie a testa alta. Ora il campionato si ferma per le festività, non il lavoro della squadra, che da martedì ritornerà a correre e sudare sul parquet del PalaZingaro.

Domenico Iuliano

Ufficio stampa Diesel Tecnica Sala Consilina