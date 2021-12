Le nuove restrizioni nell’ordinanza 28 della Regione Campania

Nel tardo pomeriggio di ieri é stata pubblicata la preannunciata ordinanza n. 28 dettanti disposizioni in materia di feste ed eventi in discoteche, sale da ballo e locali assimilati.

Si legge nell’ordinanza che l’inserimento delle misure contenitive si rende necessario “al fine di scongiurare l’ulteriore aggravamento della situazione epidemiologica sul territorio regionale nell’attuale, delicatissima, fase, caratterizzata da un incremento esponenziale della diffusione del virus in pendenza della campagna vaccinale, salvo l’obbligo di rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti, occorre adottare immediate misure idonee ad evitare le occasioni di contagio derivanti dagli assembramenti ed affollamenti connessi alle feste ed eventi consimili in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, per le quali le modalità dinamiche di svolgimento non garantiscono il distanziamento interpersonale né è previsto l’uso continuo della mascherina”.

E così, come preannunciato, con decorrenza immediata e sino al 1 gennaio 2022 non sarà possibile svolgere feste ed eventi in sale da ballo, discoteche e

locali assimilati. Resta consentito il solo svolgimento di pranzi e/o cene, nel rispetto dei protocolli vigenti, nonché di altri eventi esclusivamente in forma statica, con posti seduti e preassegnati e con obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento. Lo svolgimento dell’attività di ristorazione, anche presso le strutture alberghiere, resta consentita nel rispetto dei protocolli vigenti e con esclusione di attività di ballo.

Dal 23 dicembre è sino al 1 gennaio 2022 non sarà ammesso consumare cibo e bevande, con esclusione dell’acqua, nelle aree pubbliche, ivi compresi gli spazi antistanti i bar e gli altri esercizi di ristorazione, le piazze, le ville e i parchi comunali. Continuerà ad essere consentito, invece, il consumo ai tavoli all’aperto, nel rispetto del distanziamento previsto. Nei luoghi pubblici all’aperto non sarà possibile organizzare eventi, feste o altre

manifestazioni che possano dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento. In ogni caso é confermato l’obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale, anche all’aperto, in

ogni luogo non isolato.

Ed infine, nei giorni 23, 24, 25, 31 dicembre 2021 e 1 gennaio 2022, dalle ore 11:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo, ai bar e agli altri esercizi di ristorazione è fatto divieto di vendita con asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua. Si precisa che il divieto non riguarda le strutture con modalità di

vendita “drive through”, con sistema di ordine, pagamento e ritiro direttamente in macchina.