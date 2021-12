Vaccinazione Covid. Nei centri del Vallo di Diano per la terza dose si potrà accedere solo con convocazione

Per poter accedere alla terza dose del vaccino anti Covid nei centri hub di Teggiano e Sassano occorrerà essere convocati, così anche per Caggiano e Sala Consilina. Non ci saranno, almeno nelle prossime settimane, più open day. Questo per prevenire disagi e assembramenti – come avvenuto nelle precedenti occasioni con conseguenti polemiche (e in un caso anche una scazzottata a Teggiano per una questione legata alla mascherina) – per gli utenti. Inoltre per quanto riguarda il centro di Teggiano, i prossimi due appuntamenti saranno anticipati al mercoledì, stesso giorno di Sassano, perché i prossimi due venerdì coincideranno con la vigilia di Natale e con il 31 dicembre. Anche nel centro di Caggiano si procede per convocazione. Sono già 160 persone chiamate. A Caggiano si sta somministrando il Moderna per le terze dosi e il Pfizer per la fascia 12 – 18 anni.

A Sala Consilina (per quanto riguarda i residenti di Montesano, Sala Consilina e Atena Lucana) si va in convocazione, “Ognuno viaggia per fatti suoi, non c’è coordinazione tra hub”, ha denunciato il responsabile Bartolo Lettieri.

C’è attesa per l’apertura per il nuovo hub del don Bosco a Polla. Dopo la chiusura del centro vaccinale all’interno dell’ospedale di Polla (25mila vaccinazioni dall’inizio della campagna) non è stato effettuato un repentino cambio di destinazione e quindi in diversi si sono trovati “orfani”.