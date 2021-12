Campagna, simula rapina. Denunciato 43enne

I Carabinieri della Stazione di Campagna, a conclusione di serrate indagini di Polizia Giudiziaria poste in essere in relazione ad una rapina aggravata avvenuta nella serata del 13 dicembre scorso in agro del comune di Campagna, hanno denunciato un uomo di 43 anni per Simulazione di Reato in quanto responsabile di aver in precedenza denunciato di aver subito una rapina.

In particolare, a seguito di acquisizione ed analisi di più sistemi di videosorveglianza privati sono emersi forti discrasie nella versione dei fatti fornite dall’uomo ed alle cui contestazioni ha finito per ammettere di aver denunciato falsamente il grave reato per giustificare ai congiunti l’ammanco di una somma prelevata nel pomeriggio e che aveva consumato giocando alle slot machine di un bar.