La Cisl dona un defibrillatore alla Croce Rossa di Agropoli

Le morti bianche, il lavoro nero e l’allarme disoccupazione, tutti temi molto sensibili al segretario nazionale della Filca Cisl Ottavio De Luca e sono stati motivo di un incontro natalizio promosso dalla Filca Cisl del comprensorio Battipaglia Sapri con i due responsabili Peppe Marchesano e Marco Martino i quali, grazie all’impegno degli iscritti al sindacato, hanno donato un defibrillatore alla Croce Rossa di Agropoli. La sala del consiglio comunale di Agropoli era gremita di lavoratori iscritti alla Filca Cisl, tutti contenti di aver contribuito alla donazione fatta alla croce rossa agropolese. Alla presenza di Giovanni Passamano storico della cassa edile, dei sindaci Alfieri, Coppola e Bottone e dei rappresentanti della croce rossa di Agropoli. Parole di grande orgoglio quelle di Peppe Marchesano uno dei due responsabili con Marco Martino del comprensorio Battipaglia- Sapri. Marchesano ha fatto riferimento al momento critico legato alla pandemia ma ha messo in risalto la ripresa del comparto edile negli ultimi tempi, non sono mancati i riferimenti al tasto più doloroso quello delle morti bianche: ” Mi sembra doveroso – ha detto Marchesano – e opportuno ricordare tutti quei lavoratori, donne e uomini, che hanno perso la vita sul posto di lavoro. Purtroppo è sotto gli occhi di tutti la scia interminabile di sangue e come sindacato e come Filca Cisl chiediamo la messa in pratica di tutti i provvedimenti annunciati dal governo, la costituzione di una banca dati centrale per gli infortuni, con l’obiettivo di arrivare alla patente a punti, un cavallo di battaglia della Cisl. Il rafforzamento del potere di sospensione delle attività delle aziende che non rispettano la normativa, per dare la possibilità all’azienda di mettersi a norma. L’assunzione di nuovi ispettori del lavoro., misure ad Hoc per il pensionamento degli edili. Non possiamo assistere – ha continuato Marchesano – inermi a questa lunga strage nei cantieri e in tutti i luoghi di lavoro”. Marco Martino ha evidenziato l’importanza dell’impegno della croce rossa, dei lavoratori e della forte presenza della Filca Cisl delle sezioni di Agropoli e Roccadaspide che hanno giurisdizione da Battipaglia fino a Sapri. Marco Martino parla alla pancia dei lavoratori: ” Sono sinceramente commosso per il calore che leggo nei vostri sorrisi e per l’orgoglio che avete profuso nel mettere insieme l’assegno e applaudire il passaggio di consegne”. Martino nel suo intervento ha evidenziato il difficile momento in cui si è trovato tutto il comparto facendo riferimento con degna approvazione ai bonus introdotti dal governo che hanno interessato in special modo i privati e ha esaltato la figura dei lavoratori edili grazie ai quali l’edilizia si è svegliata e si è messa a muovere. Poi la parola a Giovanni Passamano della cassa edile figlio dello storico e mitico sindacalista della Filca e della Cisl Pietro Passamano padre del sindacato provinciale e regionale. Il passaggio su Don Giuseppe Diana è stato la piattaforma del suo intervento ricco di suggestiva emozione accomunando il pensiero di Don Diana con le finalità del sindacato: “Uomini come Peppe Marchesano e Marco Martino attraverso il loro impegno quotidiano fanno si che gli amici lavoratori nei loro posti di lavoro non si sentono mai soli e sentono il sindacato vicino a loro.” Passamano ha esaltato anche la figura del segretario nazionale Ottavio De Luca un uomo di successo all’interno del mondo sindacale del quale ha detto: “E’ un genio, nel calcio sarebbe un top player, è una persona culturalmente preparata ad affrontare le problematiche del mondo del lavoro ed in particolar modo dell’edilizia” Passamano ha anche fatto sentire forte la vicinanza del vertice nazionale per Marchesano e Martino: ” Con l’aiuto di Ottavio de Luca i responsabili della Filca Cisl di Agropoli e Roccadaspide non si sentiranno mai soli quando affrontano le battaglie quotidiane” Passamano ha poi rivolto un pensiero alla situazione di grande emergenza per le morti bianche e la sicurezza del lavoro e ha invitato i sindacati ad essere più presenti sui posti di lavoro. Significativo il commento del sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri: “Invito Marchesano e Martino e tutto il mondo sindacale ad andare avanti come stanno facendo perché la loro presenza e il loro aiuto è oltre che un sostegno ma anche uno sprone per fare meglio da parte nostra”. Per Adamo Coppola

sindaco di Agropoli la Filca Cisl è un’opportunità per tutta l’area: ” Siamo in sintonia su tutto e da sempre collaboriamo,

per quanto ci riguarda saremo molto vicini”. Il sindaco di Rutino Bottone ha evidenziato la serietà e l’impegno dei lavoratori senza dei quali, ha detto, difficilmente si va avanti. L’emozione dei rappresentanti della croce rossa nel ricevere l’assegno per dotare la loro sede di un altro defibrillatore è stato forse il momento più alto perché tutti i lavoratori in sala hanno contribuito con il sostegno economico a far si che l’importante strumento salva vita potesse essere regalato. Significativo il messaggio di Russo presidente dell’Ance di Salerno: “Saluto e ringrazio tutti i presenti e mi congratulo con i promotori per questa bellissima

iniziativa. Un plauso ai dirigenti sindacali Filca, al segretario Ottavio De Luca, agli amici Giuseppe Marchesano e Marco Martino per la sensibilità mostrata su una problematica così importante: la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Un grazie ai nostri lavoratori che, con bontà e cuore solidale, hanno donato uno strumento importantissimo per la salvezza di vite umane. Questa donazione rappresenta una doppia vittoria, sia per la sicurezza e sia per la solidarietà: la gioia ancora più grande è che la

solidarietà arriva dal mondo dell’edilizia, dal cuore di tanti lavoratori che, con il loro gesto permetteranno all’associazione di

risparmiare su altre risorse da poter impiegare a loro volta in altri servizi importanti per a comunità. L’Ance Salerno da sempre ha posto i temi della Sicurezza e prevenzione degli infortuni in posizione preminente, rendendoli oggetto di attenzione e di azioni concrete. L’impregno della nostra Territoriale si traduce nel mettere a disposizione know how, professionalità e proposte per la formazione e la sicurezza sul lavoro, misure che sono tanto più necessarie in un settore come quello edile in cui prevalgono le imprese di piccola o media dimensione, che sentono fortissima l’esigenza di assistenza qualificata. La battaglia contro il fenomeno infortunistico deve essere combattuta intervenendo sulla prevenzione, perché ogni vita umana è sacra e va tutelata in ogni suo aspetto. Per questo è necessario continuare a diffondere la cultura della sicurezza e promuovere la formazione degli imprenditori e di tutti i soggetti che operano in cantiere, compresi i lavoratori, per consentire di operare in un tessuto competitivo, sano e trasparente. Tra gennaio e settembre 2021, in provincia di Salerno, abbiamo registrato un trend preoccupante per gli infortuni sul lavoro di carattere mortale o la fattispecie dei cosiddetti gravissimi. Fra i comparti più colpiti da questa piaga c’è quello delle costruzioni, per cui è importante ora come non mai assicurare il rispetto delle norme per la sicurezza sul lavoro: è fondamentale che vengano adottate le misure di sicurezza” Tra i tanti lavoratori del territorio cilentano e a sud di Salerno che hanno partecipato attivamente all’iniziativa ci sono anche lavoratori del casertano tra i quali Silvio Santoro delegato Filca CISL che nonostante sia residente a Casal di Principe è sempre attivo e presente sul territorio salernitano e di tutta la Campania . I dirigenti sindacali Peppe Marchesano e Marco Martino alla fine della cerimonia hanno ringraziato il segretario nazionale Ottavio De Luca: ” Siamo grati al segretario nazionale Ottavio De Luca per la fiducia e per l’autonomia che ci ha dato E per l’ottima riuscita dell’iniziativa voluta fortemente dallo stesso Ottavio che è uomo del nostro territorio e tiene tantissimo al Cilento e a tutto l’ambito salernitano terra della quale è originario”. Non ha fatto mancare il suo messaggio l’ex campione della Serie A l’avvocato Guglielmo Stendardo oggi docente Luiss e opinionista Rai, il quale con due video messaggi ha evidenziato l’importante iniziativa di beneficenza e ha voluto salutare il segretario nazionale De Luca per l’impegno e per l’attenta presenza nei luoghi opportuni nonché per la crescita della Filca Cisl. La serata si è chiusa con la distribuzione di panettoni per i lavoratori,

