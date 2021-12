Disagi e assembramenti, Sapri sospende gli Open Day vaccinali

Assembramenti e disagi per l’Open Day vaccinale che si è tenuto a Sapri. Centinaia, infatti, sono state le persone che si sono assiepate nel piazzale antistante l’Auditorium comunale “Giuseppe Cesarino” in attesa e con la speranza di farsi inoculare la terza dose di vaccino sebbene tanti erano anche i convocati per la somministrazione della prima e seconda dose. Le code di persone, provenienti non solo da Sapri ma da tutti paesi del golfo e del basso Cilento, si sono formate ben prima dell’apertura dei cancelli e la paura che le dosi potessero terminare, dato proprio il gran numero di accorsi, è stata fatale. Non sono mancati, infatti, attimi di tensione tali da dover richiedere l’intervento dei Carabinieri, della Polizia Locale e del personale del 118 quando un uomo, un anziano cardiopatico, ha avvertito un malore e trasportato in Ospedale. E ciò, nonostante l’importante lavoro di rassicurazione portato avanti dal personale sanitario e dalla Protezione Civile che non poco ha faticato per ricondurre la situazione alla calma.

E proprio la disorganizzazione ha determinato l’Amministrazione comunale saprese ha sospendere gli Open Day e a calendarizzare le sedute vaccinali per il mese di gennaio alle quali sarà possibile accedere solo previa prenotazione al numero unico comunale 0973 605543 – operativo da domani 30 dicembre dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00 – in modo da assicurare flussi costanti di massimo 300 persone nei giorni ad orario pomeridiano e massimo 500 nei giorni ad orario continuato.

Le prenotazioni saranno garantite esclusivamente ai residenti della Regione Campania. Per i non residenti in Regione Campania è propedeutica la pre-registrazione sulla piattaforma online dedicata.