L’Asl Salerno apre il link per l’auto convocazione per gli hub di Salerno. La situazione nel Vallo di Diano

Al fine di agevolare la prosecuzione in sicurezza della campagna vaccinale e di evitare disagi, la ASL di Salerno ha potenziato l’attuale offerta dei centri di somministrazione per i prossimi giorni soprattutto per quanto riguarda Salerno. L’Asl Salerno, inoltre, precisa che dal 30 dicembre sarà possibile prenotare la vaccinazione attraverso la piattaforma regionale raggiungibile al seguente link https://opendayvaccini.soresa.it, oppure tramite la app e-covid Sinfonia. Occorre sottolineare che questa sorta di auto convocazione riguarda i centri vaccinali di Salerno. Per quanto riguarda gli hub valdianesi occorrerà attendere la convocazione. Se arriverà personale medico e infermieristico l’intenzione da parte del Dipartimento di prevenzione diretto da Rosa d’Alvano sarà quella di aumentare i giorni di vaccinazione, ma senza rinforzi sarà complesso farlo. Si procederà quindi per chiamata, senza open day, per evitare assembramenti e problematiche. Si attende ancora l’apertura del centro Don Bosco a Polla, la struttura è stata consegnata dal Comune di Polla all’Asl lo scorso 20 dicembre. Questa nuova apertura che andrebbe a sostituire il centro hub che era stato allestito nell’ospedale di Polla sarebbe fondamentale per smaltire migliaia di persone in attesa che per ora attendono la chiamata dal centro di Caggiano.

Aumento esponenziale per quanto riguarda i contagi nel Vallo di Diano. Incontri in famiglia, feste di lauree, feste in alcuni locali, “covid di ritorno” e ovviamente “normale” contatto hanno portato a un aumento di contagiati negli ultimi giorni con centinaia di casi in tutto il comprensorio.