La politica del 2021 del Vallo di Diano. Le due sindache, i nuovi presidenti, i due “nemici” e l’Alta velocità

Anno di cambiamenti ma non certo di rivoluzione, anche se questo termine è stato usato in modo sbagliato, nel mondo politico valdianese. A inizio del 2021 il primo storico cambio: quello in comunità montana. Storico perché Raffaele Accetta era stato presidente dell’ente montano per oltre due lustri. Al suo posto Francesco Cavallone, sindaco di Sala Consilina. Anch’egli politico di vecchio corso e figlio d’arte, per vent’anni nella maggioranza salese. Uno degli assessori è rimasto lo stesso, Spano. Nuovo, in comunità montana, è Pagliarulo (San Pietro al Tanagro). Altro “nuovo” presidente è Vittorio Esposito. Anch’egli politico di lunghissimo corso, sindaco di Sanza e presidente di Consorzi vari nel corso del tempo, che è stato scelto per la guida del Consorzio Piano sociale di Zona. La parola rivoluzione è stata usata soprattutto per le nuove sindache di Padula e Monte San Giacomo. Parola giusta per quanto riguarda l’attesa e auspicata novità di avere sindache donne nel Vallo di Diano, mancavano dai tempi di Gianna Pina Benvenga a San Rufo (la Scelza è di Salvitelle). Ma non si può considerare una rivoluzione politica essendo entrambe vice sindache uscenti. In comune hanno anche la decisione di aver strappato dal sindaco uscente (a Monte San Giacomo lo scontro è stato diretto con Accetta, a Padula indiretto con Imparato). Confermati i sindaci a Teggiano (Michele di Candia che correva da solo) e a Montesano (Giuseppe Rinaldi).

Di dualismi si vive e questo 2021 ha vissuto ancora e forse ancora di più sul dualismo politico, social, comunicativo dei due consiglieri regionali valdianesi, Tommaso Pellegrino e Corrado Matera. Portano avanti battaglie giuste, cercano di difendere il territorio ma spesso, troppo spesso (per non dire sempre) risultano divisi, bellicosi l’un contro l’altro. Si spera si tratti di sana rivalità per migliorare insieme. Ma la speranza è sentimento da inizio anno. Non da fine.

Dal punto di vista politico, occorre infine aggiungere, che il Vallo di Diano ha perso rappresenti nell’assemblea provinciale dopo le elezioni dello scorso 18 dicembre. Tuttavia il più eletto è risultato Giovanni Guzzo (passato dal Psi al Pd), il quale oramai vive a Padula.

Ma in politica esistono, è strano a dirsi, anche gli argomenti. Il più inflazionato, giustamente, risulta essere quello sulla scelta del luogo della stazione dell’Alta Velocità che Rete ferroviarie italiane ha scelto di far passare nel Vallo di Diano. Una manna dal cielo, forse una ultima speranza, con gli amministratori valdianesi che stanno lottando contro i cilentani e lucani per far sì che la scelta – così come appare sin dall’inizio – sia per il Vallo di Diano. Servirà vera coesione. Continua, infine, la lotta per far ripristinare il Tribunale e la Procura quanto mai necessarie.