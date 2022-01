Approvato il finanziamento da 2 milioni di euro per il Consorzio di Bonifica del Vallo di Diano

Il Ministero delle Politiche Agricole ha approvato la graduatoria definitiva delle domande di finanziamento per la progettazione integrata strategica di opere idrauliche e di irrigazione di rilevanza nazionale.

Il Consorzio di Bonifica guidato da Beniamino Curcio è fra le 10 iniziative approvate a fronte delle 25 istruite favorevolmente per tutta l’Italia ed è tra quelli che ha preso il massimo della cifra prevista dal bando, 2 milioni di euro, tra i nove enti beneficiari del sud Italia.

“Per il nostro Consorzio, sicuramente un risultato storico; una vittoria epocale – gongola il presidente Curcio – di cui mi attribuisco la paternità. Un traguardo ambizioso che mi gratifica personalmente, giacché l’impresa, davvero grandiosa ma non altrettanto scontata, è tale da poter affermare orgogliosamente che non siamo secondi a nessuno”.

Con questo progetto sarà possibile – secondo quanto riferito dal Consorzio – concretizzare l’invaso collinare, la cosiddetta diga di Casalbuono, da realizzare a monte del Ponte del Re. Opera, questa, di notevole importanza perché utile per la laminazione delle piene e quindi per prevenire e contenere i fenomeni di esondazione e di allagamento; opera, al tempo stesso, strategica ai fini dello sviluppo dell’irrigazione, consentendo di alimentare gli impianti consortili a caduta, risparmiando così tutti i costi che oggi si spendono per l’energia elettrica richiesta per le pompe di sollevamento.

E’ prevista inoltre la realizzazione di infrastrutture irrigue che, partendo dall’invaso, debbono portare l’acqua nei contesti agricoli del Vallo di Diano attualmente non serviti, compresa un’area situata nel bacino idrografico del Bussento (nel comune di Sanza). Un altro adduttore dovrà, infine, portare l’acqua nella Piana del Sele.

In aggiunta a queste principali opere irrigue, è prevista poi tutta una serie di interventi di compensazione, finalizzati alla tutela e valorizzazione, anche a fini turistici, dell’asta fluviale del Fiume Calore-Tanagro , nonché azioni specifiche per il mantenimento e il rilancio dell’ AGRICOLTURA DEI PICCOLI CAMPI che connota gli spazi aperti circostanti al corso d’acqua, particolarmente preziosa per la tipicità dei prodotti e per il suo ruolo di presidio ambientale.

“Per me, portare a casa questo grande risultato è motivo di orgoglio, avendo ancorato il mio impegno di mandato di Presidente ad un obiettivo preciso: cogliere opportunità di finanziamento per la crescita del Consorzio e per il bene del territorio. Grazie al finanziamento ottenuto, possiamo guardare con fiducia alla soluzione di problemi seri ed angoscianti per il nostro territorio, come la messa in sicurezza del Fiume Calore-Tanagro, le esondazioni, le rotture degli argini e i conseguenti e rovinosi allagamenti nella piana. Avverto il dovere, intanto, di ringraziare chi finora mi ha accompagnato in questa avventura progettuale: il Senatore Francesco Castiello, il Vice Presidente della Regione, on. le Fulvio Bonavitacola, con la Struttura della Difesa Suolo, il consigliere Corrado Matera, il Presidente della Comunità Montana Francesco Cavallone, il Sindaco di Casalbuono Carmine Adinolfi, il Sindaco di Sanza Vittorio Esposito, il Presidente del Consorzio Destra Sele Vito Busillo e il Presidente del Consorzio Sinistra Sele Roberto Ciuccio”.