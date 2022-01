La giovane ciclista Chiara Radesca di Montesano sulla Marcellana approda in una squadra professionista

La “Zhiraf Guerciotti” di Svetlana Bubnenkova ha scelto Chiara Radesca, la giovane ciclista di Montesano sulla Marcellana per rinforzare il proprio “vivaio”.

Chiara Radesca, 15 anni, è salita per la prima volta su una bici da corsa nel 2015 tra le Giovanissimi insieme al fratellino Angelo. Pratica ciclismo su strada e il ciclocross tanto che ha vinto per due anni consecutivi il circuito del Mediterraneo Cross per la sua categoria, in più nel 2019 ha vinto il campionato regionale strada categoria esordiente, nel 2021 la maglia da campionessa regionale ciclocross e si e riconfermata anche per il 2022, vinta da circa un mese. Attualmente è seconda nella classifica generale del Mediterraneo Cross a una settimana dell’ultima tappa. Per questo la giovane ciclista della Radesca Cycling team è stata scelta dalla squadra professionistica toscana.

La squadra è stata creata da Maurizio Radesca che è stato l’artefice della tappa del Trofeo Rosa in Campania per il 2021 e lo sarà anche per il 2022. Radesca, appassionato di ciclismo, considerato la quasi inesistenza di squadre femminili in queste zone, due anni fa ha iniziato anche un progetto di ciclismo femminile al sud insieme a Mimmo Tranchese. Ora al fianco della giovane atleta ci sono il preparatore Salvatore Mazzei e suo figlio Manuel, i quali curano nel dettaglio la preparazione sia a livello tecnico che a livello fisico di Chiara.

“L’ambiente Zhiraf – ha commentato il padre allenatore – sarà certamente da stimolo, sostegno e di conforto, anche essendo a chilometri di distanza ciò che lega è certamente la passione, l’impegno e i sogni da realizzare. Il 2022 non poteva avere inizio migliore, a Corato in Puglia e per la prima volta con i nuovi colori, Chiara ha conquistato il gradino più alto del podio. Un ringraziamento speciale va a tutto lo staff della ZHIRAF GUERCIOTTI che ha accolto Chiara come se fosse stata a casa”.