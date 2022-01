“Mia come vorrei” il nuovo brano della “Stereo8band” made in Vallo di Diano amata anche da Eros Ramazzotti

“Non sempre il cuore va d’accordo con la mente, non sempre il mondo va d’accordo con il cuore”

“Mia come vorrei” è il titolo del nuovo brano degli Stereo8band, gruppo che si sta sempre più facendo conoscere a livello nazionale. Ed è cosi che cinque artisti e musicisti del Vallo di Diano (e non solo), danno inizio al nuovo anno. Gli artisti hanno registrato al “FarmStudio” di Prato Perillo di Teggiano di Luigi Gaetani il quale è stato anche fonico e arrangiatore del brano. La canzone è stata scritta dai cinque artisti in collaborazione con il co-autore Dominik Carlomagno originario di Sarconi, in Basilicata.

“Mia come vorrei” è una dedica a chi l’amore lo ha conosciuto solo dopo averlo perduto, a chi non ha avuto il coraggio di guardare dall’altra parte della luna senza aver paura del buio, è perdere fiato quando non servono più parole. È una tardiva ammissione di colpa ma anche una non consapevolezza che tutto è ormai inutile. Ma i cinque artisti non si fermano qui, infatti oltre ad aver inciso due inediti, stanno iniziando a registrare il terzo, in vista del nuovo album. La band è formata dal cantante Antonello Perciante di Lagonegro, alla batteria Alberto Acquarulo e al basso Vito Carlomagno , entrambi, anche loro, originari di Lagonegro, da Silvio De Filippo alla chitarra, e Vincenzo Maggio alle tastiere, originari entrambi Tardiano di Montesano sulla Marcellana.

Gli Stereo8band sono sempre più ascoltati (lo dimostrano le visualizzazioni sui vari social), infatti tra i vari ammiratori sembrerebbe esserci anche Eros Ramazzotti, che in molte occasioni ha anche condiviso le loro live. Dal “Sei Distante” al “Mare di Inverno” quella degli Stereo8 è un incrocio tra note e sentimento, di una felice unione proprio come “Mia come mi vorrei”