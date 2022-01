Nuovo decreto legge anti-Covid. Obbligo di vaccino per gli over 50.

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all’unanimità al nuovo decreto legge Covid che introduce l’obbligo di vaccino per gli over 50: potranno andare a lavoro solo se immunizzati o guariti dal Covid. Un ennesimo provvedimento per cercare di fermare la crescita dei contagi (anche oggi nuovo record di 189mila casi). La misura, oltre a riguardare gli over 50, estende l’obbligo del super green pass per accedere ad alcune categorie di attività, mentre per andare in banca, dal parrucchiere o alle Poste basterà il green pass base. Il nuovo decreto arriva al termine di una giornata tesa tra i partiti, Pd, Forza Italia, Italia Viva e il ministro della Salute Roberto Speranza erano per l’estensione obbligatoria al vaccino per tutti i lavoratori mentre sul fronte opposto si è ricreato l’asse Lega-Cinquestelle che diede vita al governo gialloverde, cosi senza un punto d’incontro è stato proprio il premier Draghi a trovare una via d’uscita. L’obbligo del vaccino sarà valido fino al 15 giugno mentre l’obbligo del super green pass per i 50enni al lavoro scatterà dal 15 febbraio. Una misura che vale sia per il settore privato che pubblico, compreso chi lavora in ambito giudiziario e i magistrati. La norma non si applica invece per gli avvocati difensori, i testimoni e le parti del processo. “Le scelte che stiamo facendo è di restringere il più possibile l’area dei non vaccinati, perché è quella che provoca un peso sanitario sui nostri sistemi ospedalieri”, ha spiegato il ministro della Salute Roberto Speranza al termine del Cdm.