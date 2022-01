“Scuole chiuse in Campania”, la richiesta dei sindaci. Lezioni a distanza per i non vaccinati?

“Già prima delle feste natalizie abbiamo visto aumentare il numero delle classi in didattica a distanza per i molti focolai di contagio che si sono accesi nelle scuole, coinvolgendo anche docenti e personale Ata. Se andiamo avanti così a metà gennaio corriamo rischi concreti perché, nonostante i nostri continui appelli e gli allarmi che ci arrivano dal mondo scolastico, le misure finora adottate sono state confuse e insufficienti”.A dirlo è il presidente di Anci Campania e sindaco di Caserta, Carlo Marino.

Il rientro in classe previsto in tutte le Regioni per il 10 gennaio, sarà scandito da nuove regole per prevenire la crescita dei contagi. Il ritorno a scuola sarà previsto, infatti, solo per chi è vaccinato, mentre per chi ancora non ha nessuna dose di vaccino le lezioni saranno a distanza. Una misura considerata “discriminatoria” da presidi e sindacati, preoccupati dal “caos” che potrebbe crearsi al rientro. Il decreto varato da Palazzo Chigi prevede inoltre il test rapido gratuito per gli studenti in auto-sorveglianza fino al 28 febbraio, con uno stanziamento di 92 milioni di euro. Le norme attuate dal Governo sono il risultato di un compromesso tra la proposta delle Regioni e quella del Governo che si sono visti oggi in un acceso confronto prima del Consiglio dei ministri. La linea è stata quella di reintrodurre la distinzione tra vaccinati solo per i ragazzi più grandi, quelli oltre i 12 anni, mentre per i più piccoli, entrati solo da poco nel pieno della campagna vaccinale, si prevede la didattica a distanza per tutti in caso di contagio. Alle scuole elementari nel caso di un positivo si resta in presenza con un test antigienico o molecolare da eseguire subito e ripeterlo dopo 5 giorni, se invece i casi saranno due, tutti gli studenti saranno costretti a fare lezione a distanza. Cambiano le regole, invece, per le scuole secondarie, cioè medie e superiori. Con un caso di positività, la classe resta in presenza con mascherine Ffp2 e autosorveglianza, con due casi, invece, chi non è vaccinato, chi ha concluso il ciclo vaccinale da meno di quattro mesi (120 giorni) finisce in Dad per 10 giorni, mentre tutti gli altri potranno continuare a seguire le lezioni in presenza con autosorveglianza e mascherina Ffp2. Con 2 casi scatta una distinzione, per chi non è vaccinato, oppure ha fatto solo 2 dosi di vaccino o è guarito da più di 120 giorni si applica la Dad per 10 giorni, mentre gli altri proseguono in classe in autosorveglianza. Dai tre casi in su, infine, si attiva per tutti la Dad per 10 giorni. Per cercare di tenere sotto controllo il tracciamento, il governo prevede poi anche di fornire test antigenici rapidi per gli studenti di medie e superiori in autosorveglianza, con la possibilità di rivolgersi anche alle farmacie con la ricetta del medico di base.