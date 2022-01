Scuole elementari e medie chiuse in Campania. De Luca: “Le rapriremo a fine gennaio”

Si ritorna con le lezioni a distanza per le scuole elementari e medie in Campania che resteranno chiuse fino a fine gennaio per consentire a tutti gli studenti di vaccinarsi in modo da consentire la riapertura delle scuole in sicurezza.

“E’ irresponsabile aprire le scuole il 10 gennaio. Per quello che ci riguarda non apriremo le medie e le elementari. Non ci sono le condizioni minime di sicurezza. I presidi ci hanno detto che non sono in condizioni di garantire in sicurezza l’apertura delle scuole in presenza. Siamo in una situazione assurda. I presidi non possono sapere chi è vaccinato e chi no, per tutela della privacy. Per il resto cercheremo di fare il possibile per garantire il massimo di assistenza sanitaria e di prevenzione per evitare l’aumento dei contagi”, è quanto afferma il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta Facebook.