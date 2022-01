Le Leggi “variabili” e il fattore “P” sotto i riflettori di Geppino D’amico

La legge non è uguale per tutti… per i nemici si applica e per gli amici si “interpetra”: questa amara verità, molto attuale anche dalle nostre parti, è questa settimana sotto i riflettori di Geppino D’Amico insieme al “FATTORE P”

Il Marchese del Grillo, uno straordinario Alberto Sordi protagonista del film di Mario Monicelli, aveva ragione: c’è chi può e chi non può fare certe cose. È questo vale ovunque, come dimostrano due episodi che si sono verificati nei giorni scorsi. Il tennista Novak Djokovic, pur essendo un “No Vax” convinto, è andato in Australia per partecipare ad un importantissimo torneo di tennis. Nel paese dei canguri le autorità lo hanno, però, bloccato in quanto non vaccinato e gli hanno detto di tornarsene a casa. Il tennista, numero uno al mondo, si è infuriato ed ha annunciato ricorso sul quale la magistratura australiana si pronuncerà lunedì. Ne è nato un caso politico internazionale. Resta la figuraccia planetaria che ha fatto con il suo atteggiamento strafottente (con tante scuse per il francesismo). Qualche problema lo abbiamo anche in casa nostra: Gianni Morandi non è stato escluso dal festival di Sanremo pur avendo disatteso il regolamento trasmettendo sia pure per 40 secondi un frame della sua canzone che si intitola “Apri tutte le porte”. Il cantante ha sostenuto che si è trattato di un errore tecnico causato dalla ferita alla mano riportata lo scorso anno dalla quale non è ancora guarito I vertici del Festival hanno preso per buona la giustificazione addotta e gli hanno riaperto la porta di Sanremo. I commenti negativi non sono mancati: ricordo quelli dei colleghi Margherita Siani e Gabriele Bojano il quale con la solita arguzia ha scritto sulla sua pagina Facebook: “Se al posto di Gianni Morandi ci fossero stati i Jalisse, avrebbero evitato l’esclusione?”. Che dire? Dalla “Mano de Dios” siamo passati alla mano di Gianni. Quale l’insegnamento da trarre? Lo troviamo in una espressione resa celebre da Francesco Carnelutti, autentico principe del foro: “La legge per i nemici si applica, per gli amici si interpreta”.

Vasta eco in tutta Italia hanno suscitato i recenti interventi del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e di Papa Francesco. Nella ricorrenza della 55ma Giornata Mondiale della Pace il Pontefice ha condannato ancora una volta le violenze contro le donne: “Ferire una donna è oltraggiare Dio, che da una donna ha preso l’umanità. Mentre le madri donano la vita e le donne custodiscono il mondo, diamoci da fare tutti per promuovere le madri e proteggere le donne”. Un monito su cui riflettere anche nel Vallo di Diano dove negli ultimi anni le violenze sono notevolmente aumentate e l’ultima in ordine di tempo risale a qualche giorno fa.

Una riflessione va fatta anche sulle parole del presidente della Repubblica: “Alle nuove generazioni sento di dover dire: non fermatevi, non scoraggiatevi, prendetevi il vostro futuro perché soltanto così lo donerete alla società”. L’invito va certamente condiviso senza, però, perdere di vista i giovani che hanno problemi, soprattutto di dipendenze: vanno seguiti e non abbandonati. Ed è quello che ha sostenuto in una lettera, firmata, un telespettatore che ringraziamo per l’attenzione. Dopo aver duramente condannato i litigi dei politici del Vallo di Diano il nostro interlocutore evidenzia alcuni problemi che riguardano il passato ed il presente del nostro territorio mettendo in risalto alcune problematiche future che si preannunciano ancora più insidiose: l’intreccio perverso tra imprenditoria malata e criminalità organizzata, oggetto dell’inchiesta Shamar dello scorso aprile; i problemi legati alle dipendenze dall’alcol e dalle droghe (viene ricordata, in proposito, la retata di ben 25 spacciatori di droga a Sala Consilina). Senza dimenticare che in questi primi giorni del nuovo anno abbiamo già registrato interventi delle forze dell’ordine in tema di violenza contro le donne e di uso e spaccio di sostanze stupefacenti. La lettera ha un finale amaro: “La cultura del denaro, dell’arricchimento facile, dello sballo sfrenato e senza limiti, ha pervaso gran parte della società valdianese e questo non sembra interessare nessuno”. Certo, nel Vallo di Diano i problemi non mancano: Allora che fare? La soluzione passa attraverso l’impegno e la collaborazione di tutti: famiglia, scuola, società, organi di informazione e politica. Concludiamo con una riflessione sul fattore “P”, la lettera con la quale iniziano le parole “Politica e Propaganda”. In un periodo in cui anche nel nostro territorio la litigiosità non manca la propaganda sembra essersi impadronita della politica che ricorre alla propaganda quando è incapace di fare politica. L’invito è uno soltanto: più politica e meno propaganda.

