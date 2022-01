Giuseppe Luisi eletto coordinatore del Comitato Resta: “Al lavoro per la tutela del nostro territorio”

In via di definizione la struttura interna della rete e per avviare l’iter per la costituzione di Resta come associazione, attraverso due passaggi fondamentali: l’approvazione dello statuto e l’elezione dell’esecutivo. La versione definitiva dello statuto è stata votata all’unanimità.

L’assemblea ha eletto: Giuseppe Luisi come coordinatore, Marta Rofrano come responsabile dell’organizzazione, poi Samantha Curcio, Ivan Bruno e Davide Marra e Francesca Perruolo come membri dell’esecutivo.

Il ruolo dell’esecutivo, come precisato nello statuto, non ha natura direttiva, si pone come cellula organizzativa di base e spirito trainante. I membri sono garanti delle sintesi assembleari e si pongono come facilitatori di alcune processi logistici e di pianificazione, onde evitare rallentamenti.

“La discussione – si legge in una nota – si è accesa sulla possibilità o meno di prevedere l’integrazione di una persona che abbia un’esperienza consistente nell’attivismo locale, anche per garantire l’intergenerazionalità della rete, ma si è giunti alla conclusione che l’esecutivo può prescindere da questo tipo di valutazioni, visto il suo ruolo prevalentemente operativo e non decisionale. L’esecutivo dura in carica dai sei mesi ai due anni in base alle necessità della rete, questo semestre sarà sperimentale, potendo in ogni caso essere ridiscusso il singolo membro o l’intero esecutivo”.

“Successivamente, in un’ottica di rilancio delle attività, abbiamo aperto la discussione rispetto alla possibilità di svolgere, finalmente, una presentazione pubblica di RESTA, immaginiamo un evento non in termini autoreferenziali, ma volto a riaprire un dibattito pubblico su fatti nascosti come la polvere sotto al tappeto troppo in fretta.

Immaginavamo di costruire un’iniziativa che da un lato provi a raccontare questi 8 mesi dall’inizio del percorso e dall’altro si dedichi a dei focus di approfondimento sui temi pilastro del nostro attivismo: Rete, Ecologia, Salute, Territorio, Antimafia. L’intenzione è di creare momento formativo e informativo con il supporto di dati e di relazioni curate da ognuno sui vari argomenti, avvalorati da studi, approfondimenti tecnici e, se necessario, contornati da episodi ed esperienze personali”

Prossimamente verrà aperta una discussione interna sul tema alta velocità nel Vallo di Diano. È emersa anche la necessità di ottenere documenti e studi sul tema e, successivamente, un momento di formazione. “Abbiamo contatti con il movimento No Tav in Val di Susa che può essere importante per comprendere la vicenda dal punto di vista della lotta e della consapevolezza sociale, nonché per l’analisi attiva sul tema grandi opere (spesso dannose e inutili). Infine, si è proposta un’uscita pubblica dove si rimembrano tutte le promesse e gli impegni che abbiamo ottenuto dalle istituzioni in questi 8 mesi, riprendendo le nostre prime proposte, analizzando la situazione e pretendendo delle risposte, sottolineando che anche in questo caso abbiamo a che fare con delle vere e proprie emergenze”.