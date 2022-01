Carenza di personale al Covid Hospital di Agropoli. L’allarme della Fials

All’ospedale di Agropoli è ancora emergenza soprattutto da quando ospita il reparto Covid. A lanciare l’allarme è la Fials che nelle ultime ore, a seguito di numerose segnalazioni da parte dei lavoratori afferenti al Covid Center di Agropoli, ha inviato una lettera all’Asl di Salerno e alla Regione Campania per sollecitare un rafforzamento del personale sanitario in servizio. A sottolineare tale problematiche è Carlo Lopopolo della segretaria provinciale della Fials che scrive: “Giorno dopo giorno emerge una inadeguata risolutezza ed improvvisazione nel prendere decisioni strategiche atte a tamponare una carenza di personale atavica, sempre presente, segnalata dall’insorgenza della pandemia, la situazione attuale, dunque, è “a dir poco catastrofica”. Nonostante, infatti, le numerose segnalazioni fatte in merito, la drammatica situazione, che oramai da numerosi mesi affligge in modo esasperante il personale in oggetto, abbiamo potuto riscontrare, con sommo rammarico, che le azioni intraprese per porvi rimedio, non hanno in alcun modo sortito gli effetti desiderati generando, nei confronti del personale stesso, un senso di abbandono e lassismo che non trova, da parte nostra, alcuna giustificazione.”

La carenza di personale è una problematica iniziata lo scorso settembre, quando l’azienda sanitaria pubblicò la manifestazione di interesse per il reclutamento di 15 infermieri, ma successivamente ne sono stati assunti soltanto 7.

“Lo scenario esistente è altamente preoccupante da cui deriva una enorme difficoltà nella copertura dei turni di servizio che, incide negativamente sul rendimento ottimale delle fondamentali prestazioni erogate dal personale succitato, senza tralasciare il fatto che, allo stato attuale, si rischia la severa compromissione della programmazione congrui periodi di riposo, in quanto pur di garantire i LEA vengono sistematicamente saltati i riposi, rendendo quasi improbabile la possibilità di usufruire di istituti contrattuali quali permessi e ferie per la conciliazione dei tempi di vita – spiega Lopopolo – Gli operatori sono consci dello stato di emergenza che stanno attraversando, ma la mole di lavoro è troppo elevata ed a rischiare non sono solo gli loro, ma anche i pazienti che vengono ricoverati per patologie differenti dal Covid. Lavorare con questi ritmi è impossibile, c’è di mezzo la qualità dell’assistenza ma ancor di più salvare la vita dei pazienti. Dallo scoppio della pandemia la macchina sta girando a un ritmo impressionante e si continuano a chiedere sforzi a chi sta andando ormai quasi per inerzia. Il lavoro viene portato avanti con la collaborazione di questi professionisti e operatori sanitari che più volte hanno ricoperto con lavoro straordinario tale criticità riducendo sensibilmente il loro recupero psico-fisico“