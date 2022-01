Il Bilancio di Geppino D’Amico: “Sarebbe comico se non fosse tragico…”

L’Italia, si sa, è “disunita” su tanti argomenti, ma quello che sconcerta è che anche le Istituzioni sembrano essere “l’un contro l’altra armate”. E così anche in tema Covid i cittadini assistono allibiti a decisioni prese e contraddette, ricorsi al TAR e scontri “verbali” tra Governo e Regioni, Prefetture e Sindaci: come ci racconta il giornalista e storico Geppino D’Amico.

TESTO DI GEPPINO D’AMICO

“Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiere in gran tempesta, non donna di provincie, ma bordello”. Credo che questi pochi versi del Sommo Dante, tratti dal Purgatorio, dopo 700 anni siano ancora lo specchio della vita e dell’anima degli Italiani; l’emblema della situazione di oggi che vede l’Italia dimora di sofferenza, nave alla deriva nel pieno della tempesta, non più signora dei popoli ma luogo di confusione che coinvolge tutti, Istituzioni e cittadini, in un momento in cui la situazione determinata dalla pandemia è ancora molto grave. Non a caso, l’antropologo Marino Niola in una recensione al libro “Pandemia e infodemia” ha osservato che “stiamo combattendo su due fronti: da una parte la pandemia, dall’altra l’infodemia, cioè l’eccesso di informazioni infondate. La prima ci fa paura, la seconda ci disorienta. Una ci fa perdere la calma, l’altra ci fa perdere la bussola perché inonda il web di opinioni incontrollate, di fake news, di fantasie complottiste che generano incertezza e sfiducia nella scienza e nelle Istituzioni con il risultato di far schizzare alle stelle l’insicurezza percepita”. A preoccupare sono anche le divergenze e le polemiche tra le Istituzioni che, invece, nell’interesse di tutti dovrebbero camminare insieme. Si pensi alle continue polemiche tra Governo centrale e Regioni sulla scuola. All’indomani della riapertura dopo le vacanze di fine anno il Governo centrale ha deciso: “La scuola è una priorità per cui resta aperta”; alcune regioni hanno chiesto la Didattica a Distanza (DAD) così come gli studenti delle superiori; le mamme continuano a chiedere il ritorno in classe.

La Campania, invece, aveva deciso la chiusura totale fino al 29 gennaio per le scuole primarie in modo da procedere ad una forte campagna di vaccinazione degli giovani alunni. Il Governo si è rivolto al TAR che ha sospeso l’ordinanza del Governatore della Campania Vincenzo De Luca.

Non è che la decisone dei giudici amministrativi sia riuscita a risolvere la diatriba in quanto hanno accolto il ricorso del Governo disponendo la sospensiva dell’ordinanza della Regione Campania con conseguente riapertura delle scuole, ma hanno rinviato la discussione nel merito al 22 febbraio prossimo, quando la situazione sarà diversa a prescindere.

Ora il cerino acceso è in mano ai sindaci che lo ricordiamo, rappresentano la massima autorità sanitaria del paese che amministrano. Anche nel Vallo di Diano, dove i positivi hanno superato quota mille, molti sindaci hanno chiuso le scuole invitando gli alunni a sottoporsi a tampone per verificare la eventuale positività al virus. Da parte sua la Prefettura di Salerno ha invitato i sindaci a rispettare la sentenza del TAR e l’alveo entro cui si devono mantenere per le ordinanze contingibili e urgenti. A fine nota ai sindaci si lasciano le “conseguenti valutazioni”. Quindi, il ruolo dei sindaci in materia di sanità pubblica viene riconosciuto. Evidentemente, i sindaci le loro valutazioni le avranno fatte prima di disporre la chiusura delle scuole. A questo punto la domanda sorge spontanea: chiudendo le scuole hanno evitato l’aumento dei contagi oppure si sono resi responsabili di interruzione di pubblico servizio come sostiene il Codacons che minaccia di presentare un esposto alla Procura della Repubblica? Lo vedremo prossimamente.

Un altro cerino acceso è in mano ai Presidi delle scuole per le quali non è stata disposta la chiusura perché devono fare i conti con docenti, addetti alla segreteria e collaboratori vari che si sono dichiarati ”No vax”, oppure sono stati colpiti da virus: fino a Natale il Provveditorato ha nominato 2.000 supplenti; ora tocca ai Presidi provvedere e con i mezzi a disposizione non sarà facile. Quindi, DAD o non DAD? Questo è il dilemma!!!

Un fatto è certo: la pandemia ha provocato danni in campi diversi. Nel 2021 è aumentato il numero di famiglie che hanno rinunciato a prestazioni anche importanti: il 50,2 per cento nella sanità; il 58,8 per cento nell’assistenza per gli anziani; il 58,4 per cento nell’assistenza ai bambini e il 33,8 per cento nell’istruzione. Un ultimo dato riguarda la tenuta delle famiglie: sono aumentate le separazioni a causa delle divergenze tra coniugi sulle vaccinazioni: la reticenza al vaccino viene interpretata come una mancanza d’amore. Anche questa è una dimostrazione tangibile del cambiamento dei tempi: in passato ci si separava per incompatibilità di carattere o per tradimento senza dimenticare che, una volta, la prova d’amore richiesta era ben diversa! Forse aveva ragione il commediografo francese Jean Tardieu: “Tutto questo sarebbe comico se non fosse tragico”.

GEPPINO D’AMICO