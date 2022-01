Da oggi la Regione Campania è in zona gialla. Ecco le regole

Da oggi la Campania è passata in zona gialla per quanto concerne la pandemia, considerati gli ultimi dati in crescita. Il ministro Speranza ha firmato nei giorni scorsi il decreto. Cambia poco a dir la verità.

Mascherina obbligatoria in tutti i luoghi all’aperto, non solo al chiuso, anche se De Luca non ha mai cambiato questo divieto da inizio pandemia. Ci si può spostare tra Regioni e Comuni senza l’autocertificazione e senza green pass e non è previsto il coprifuoco. Aperti bar e ristoranti, ma si può mangiare al chiuso solo se si ottiene il super green pass (obbligatorio dal 10 gennaio anche per consumare all’aperto nelle strutture di ristorazione). Le discoteche sono chiuse in zona gialla fino al 31 gennaio. Il super green pass serve anche per le cerimonie pubbliche e le feste (dal 10 gennaio comprese quelle per i matrimoni). Cinema, teatri, luoghi di spettacolo, stadi, eventi sportivi sono aperti solo a chi ha il super green pass e con mascherina Ffp2. Tutti i negozi e i centri commerciali sono aperti, dal 1° febbraio 2022 serve il green pass base, ad eccezione dei servizi essenziali. In zona gialla sono aperti i parrucchieri e i centri estetici (dal 20 gennaio 2022 serve il green pass base); aperte palestre, piscine e centri benessere (dal 10 gennaio serve il super green pass anche all’aperto). Si va a scuola regolarmente, le scuole di ogni ordine e grado sono aperte in zona gialla. E infine dal 10 gennaio il super green pass serve per salire su bus urbani ed extraurbani, treni regionali, metropolitana, tram e sugli altri mezzi del trasporto pubblico locale. Obbligatoria la mascherina Ffp2.