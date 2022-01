Il calcio femminile nel Vallo di Diano: l’esempio di Parascandolo, la tenacia di Sasso e il sogno della piccola Caggiano

Il calcio femminile e in genere gli sport considerato spesso minori nel Vallo di Diano e nelle zone interne e con pochi servizi sono spesso difficili da praticare. La mancanza di strutture, di squadre, di tecnici specifici purtroppo non permette l’ “emergere” di campioni dello sport minore. O anche semplicemente di praticare alcune tipologie di sport. Tra questi, come scritto, il calcio femminile. Ci sono delle eccezioni, per fortuna, che emergono grazie a talento, passione, sacrificio. C’era una squadra femminile, a Padula, poi non è stata più rinnovata, purtroppo. Due storie e un esempio. L’esempio è quello Angelica Parascandolo, attaccante originaria di Buonabitacolo, che sta portando avanti la sua carriera, già nell’orbita delle nazionali giovanili, la giovane calciatrice una futuro nel mondo del calcio. Poi c’è chi l’avrebbe potuto avere e chi si spera l’avrà. Melissa Sasso è una donna di Polla, che a 36 anni ha esordito in serie C. Talentuosa, amante del calcio sin da piccola, per motivi di lavoro in giro per l’Italia, fino all’esordio in serie C, con il Crotone. Ora per motivi di lavoro è dovuta tornare in Puglia e gioca in Eccellenza. E poi c’è una storia che merita attenzione. Lei si chiama Carmen Caggiano, ha 13 anni, ed è di Polla. Fino a 12 anni ha potuto giocare nelle squadre miste, poi il regolamento non lo ha concesso più. Lei si è allenata da sola nel campo di calcio di Polla per tutta l’estate, tocco fino e tecnica sopraffina ma con l’incubo di non poter continuare la sua passione e invece. Invece è stata notata dalla Salernitana e ora si allena nel settore giovanile delle granatine. Ci sono anche altri esempi di sportive e sportivi che riescono a superare le difficoltà delle aree interne, ovviamente, e saranno raccontati di volta in volta.