In “trincea” con l’Usca del Vallo di Diano tra tamponi, “drive in” e interventi domestici

Diciassette tra medici e infermieri, divisi in due squadre per oltre sessantamila persone, possibili utenze. Tre auto, e un territorio vasto da ricoprire. Al netto di polemiche, di critiche, di difficoltà, da due anni c’è un piccolo esercito di soldati che sta inseguendo, dando la caccia se così si può dire, al virus. Sono quelli dell’Usca del Vallo di Diano, il personale sanitario del Distretto sanitario del comprensorio che effettua tamponi e controlla lo stato di salute dei contagiati. In prima linea con tute bianche – come se fossero carabinieri dei Ris – e un po’ di timore, ma soprattutto professionalità e anche passione e empatia con chi hanno di fronte. Nella quarta ondata, con migliaia di casi, il loro lavoro è diventato non solo di qualità ma anche di quantità. Oltre 300 tamponi al giorno, casa per casa oppure in modalità drive in con la collaborazione dei sindaci. E le difficoltà sono tante, le accuse dei cittadini su ritardi dei quali non hanno colpe, i tamponi che non arrivano, le poche auto. Sono un po’ come quei vigili del fuoco che al suono della sirena corrono a più non posso. In questo caso quando c’è l’arrivo – fisico – dei tamponi a dare il là alle giornate in giro per il Vallo di Diano. Sono sempre loro che intervengono se un contagiato si sente male in casa, primo soccorso dei positivi. Donne e uomini, pochi, non sempre apprezzati, con armi non sempre all’altezza, ma che stanno dando la caccia al virus senza un giorno di riposo.