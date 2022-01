Al “Sacco” di Sant’Arsenio un nuovo corso di studi in “Arti Ausiliari delle Professioni Sanitarie – Odontotecnico”

Si allarga l’offerta formativa dell’Istituto di Istruzione Superiore A. Sacco di Sant’Arsenio.

Dal prossimo settembre, infatti, sarà possibile partecipare ad un nuovo corso di studi che permetterà agli studenti del Vallo di Diano di potersi inserire direttamente nel mondo del lavoro con il percorso formativo in “Arti Ausiliari delle Professioni Sanitari – Odontotecnico”. Si tratta del primo e unico corso di studi da odontotecnico presente nel Vallo di Diano che si pone come obiettivo quello di formare dei giovani che già dopo il diploma possono accedere al mondo del lavoro sia in qualità di dipendente/collaboratore di uno studio Odontotecnico sia in qualità di titolari di uno studio odontotecnico previo superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione sanitaria ausiliaria di odontotecnico. Inoltre, il diploma da odontotecnico favorirà la prosecuzione degli studi consentendo l’accesso ai corsi ITS (Istruzione Tecnica Superiore) e IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) che sono valide alternative agli studi universitari e consentono una specializzazione di settore nonchè a tutte le facoltà universitarie, garantendo una vivace e valida base formativa per gli studi medico-sanitari.

Molto soddisfatta la Preside, Rosaria Murano, che ha invitato tutti gli studenti che si accingono a scegliere la scuola superiore a prendere in seria considerazione la possibilità di iscriversi al Sacco per avventurarsi in questo nuovo percorso formativo.

“Si tratta di una innovazione molto importante” – ha, invece, dichiarato il Dott. Gaetano Ciancio, Presidente albo odontoiatrico provincia di Salerno- “in quanto permette agli studenti di integrarsi da subito nel mondo del lavoro. La figura dell’odontotecnico è molto importante in quanto, seppur normativamente viene individuato come un ausiliario dell’odontoiatra, ha la dignità di componente del team al fianco dell’odontoiatra, nell’eseguire i manufatti su prescrizione dell’odontoiatra”.

Le iscrizioni sono aperte sino al 28 gennaio.