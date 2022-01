La cicogna preferisce Auletta: nascite record, + 150% nel 2021

Un incremento di nascite del 150% è un caso più unico che raro per i Comuni Italiani, soprattutto in questo momento storico e in un anno -il 2021- che ha fatto registrare nel complesso in Italia un calo di 12500 nascite nei primi 10 mesi dell’anno rispetto all’anno precedente.

Dunque, è davvero un “piccolo miracolo” quello accaduto ad Auletta, dove nel 2021 i nuovi nati sono stati ben 25, dei quali 13 maschietti e 12 femminucce, con un saldo davvero eccezionale rispetto ai 10 nati del 2020. Insomma, la cicogna ha preferito Auletta, e forse non è un caso, visto che proprio nel 2021 nel piccolo Comune del Tanagro sono iniziati i lavori per la nuova Scuola Elementare, con un investimento superiore ai 5 milioni di euro. I 25 nuovi nati del 2021 sono dunque la migliore risposta a chi aveva addirittura messo in dubbio l’utilità di un investimento così cospicuo per un nuovo edificio scolastico in un Comune che conta meno di 2200 residenti. Scelta invece difesa a spada tratta dal sindaco Pietro Pessolano, al quale i numeri incoraggianti del 2021 hanno dato ragione: altro che poche nuove nascite! Insomma, l’importante è crederci. Per il vicesindaco Antonio Addesso i dati demografici rappresentano ogni anno un momento fondamentale per capire se si sta remando nella direzione giusta. Per i piccoli comuni già riuscire a scongiurare il pericolo della multi-classe elementare rappresenta una sfida non da poco, e nei prossimi anni, con questo trend, l’obiettivo sembra essere alla portata per Auletta. Purtroppo, il trend negativo delle nascite ha travolto anche il Vallo di Diano, dove nel 2021 si sono registrate nel complesso circa 30 nascite in meno rispetto all’anno precedente. Ma fortunatamente ci sono alcuni Comuni valdianesi controtendenza: a guidare questa classifica davvero incoraggiante c’è San Pietro al Tanagro con 13 nati in totale e un confortante + 11 rispetto al 2020. Seguono Casalbuono con 13 nati, 7 più dell’anno precedente, e Monte San Giacomo con 9 nati, + 3 rispetto al 2020.