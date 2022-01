Banca 2021, finanziamenti a condizioni vantaggiose per il 2022

La Banca 2021, Credito Cooperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania, rilancia il suo impegno al fianco delle comunità della propria area di competenza e per il 2022 avvia una intensa campagna di finanziamenti a tassi agevolati, sia per acquisto o ristrutturazione di abitazioni sia per spese personali e familiari. La volontà del Consiglio di Amministrazione, presieduto da Pasquale Lucibello, così come della Direzione Generale, è di continuare -e se possibile incrementare- la vicinanza ai territori di appartenenza, con operazioni di finanziamento a tassi particolarmente vantaggiosi, per consentire alle famiglie di gestire in serenità le proprie esigenze di acquisto.

“La Banca 2021, aderente al Gruppo BCC Iccrea -conferma il Direttore Generale Cosimo Puglia– oggi e in futuro sarà sempre una Banca a disposizione delle esigenze dei territori di appartenenza, coniugando la vicinanza alle comunità con la possibilità di erogare servizi specialistici messi a disposizione dalla nostra Capogruppo. Abbiamo tutta la volontà di rappresentare oggi più che mai il fulcro dell’economia del nostro territorio, ci sentiamo la Banca delle nostre comunità. Abbiamo la fortuna di operare in una zona di competenza vasta e diversificata: Campania, Basilicata e Calabria rappresentano tre regioni con potenzialità enormi in termini di sviluppo, e noi saremo al loro fianco con impegno, serietà e professionalità”. Il Direttore Generale Cosimo Puglia sottolinea come la decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione di mettere a disposizione della clientela un plafond dedicato, sia un chiaro segnale della volontà della Banca 2021 di contribuire alla ripartenza. Con uno sguardo rivolto al futuro e alle opportunità che potranno venire dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. “Particolare attenzione -conclude il Direttore Generale- è stata riservata ai Soci della Banca, ai quali sono riservate condizioni ulteriormente vantaggiose, consci che rappresentano la nostra identità e la nostra forza sui territori”.