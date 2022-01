Terminati i lavori degli impianti d’illuminazione lungo la Tangenziale di Salerno

Lungo la Tangenziale di Salerno (SS18) volgono al termine i lavori relativi all’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione. Nel dettaglio, per l’esecuzione delle attività, a partire da lunedì 24 gennaio e fino alla prima settimana del mese di marzo saranno attivi restringimenti della carreggiata nord (in direzione Fratte) tra Mariconda (km 58,300) e Sala Abbagnano (fino al km 56,700), in funzione dell’avanzamento dei lavori. Il provvedimento consentirà l’ultimazione della posa in opera di nuovi cavi a servizio degli impianti d’illuminazione ed il completamento dell’intero intervento, per un investimento complessivo di oltre 3 milioni di euro, che permetterà la sostituzione dell’intero impianto di illuminazione con lampade di nuova tecnologia a led in corrispondenza dell’asse principale della Tangenziale (tra il 56,700 ed il km 66,400) e degli svincoli di Pastena, Mariconda, San Leonardo, Zona industriale e Pontecagnano, oltre che la realizzazione di un sistema di telecontrollo. L’ammodernamento degli impianti garantirà una maggiore continuità del servizio, un notevole risparmio dei costi di gestione e l’implementazione degli standard di sicurezza. L’Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.