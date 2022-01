Green Pass in scadenza, al Centro Vaccinale di Sala Consilina sedute straordinarie per le vaccinazioni

Presso il Centro Vaccinale di Sala Consilina sono in fase di programmazione una o più sedute straordinarie di vaccinazione dedicate ai cittadini residenti a Sala Consilina e a Montesano sulla Marcellana (solo ed esclusivamente per i cittadini di questi due comuni) che hanno il Green Pass in scadenza. Lo rende noto il Consigliere delegato alla Sanità del comune salese Bartolo Lettieri, che sottolinea come nelle prossime ore saranno rese note sia le date che le modalità di prenotazione, che si stanno pianificando in sinergia con il direttore del distretto Sanitario Pasquale Vastola e con gli operatori sanitari.

L’iniziativa viene incontro alle tante segnalazioni pervenute negli ultimi giorni da parte di cittadini che si sono visti comunicare in anticipo di tre mesi la prossima scadenza del proprio green pass. Un vero e proprio collo di bottiglia, creato dalle nuove normative varate dal Governo Draghi per contrastare la quarta ondata pandemica: a partire dal 1° febbraio, la validità del Super Green pass, ossia quello ottenuto per vaccinazione o guarigione, varrà infatti 6 mesi e non più 9 mesi. Chiaramente le regole non cambiano solo per i Super Green Pass emessi dopo il 1° febbraio, ma per tutti. Chi si era vaccinato con due dosi, aveva un Green pass valido 9 mesi che decorrevano dalla seconda somministrazione. Ma dal primo febbraio la durata scende a 6 mesi, per cui c’è il rischio che il certificato da quella data non sia più valido. Occorre pertanto, se necessario, effettuare la terza dose di vaccino, anche perché dal 15 febbraio scatta l’obbligo di Green Pass rafforzato per tutti i lavoratori (pubblici e privati) e i liberi professionisti di almeno 50 anni. Chi non è ancora vaccinato, inoltre, deve effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio per ottenere un Green Pass rafforzato valido a partire dal 15 febbraio (il certificato verde è rilasciato subito dopo la prima dose ma è attivato il quindicesimo giorno successivo alla somministrazione).

Dunque, i centri vaccinali si stanno organizzando autonomamente per rispondere alle esigenze dei cittadini. “Va ribadito -sottolinea Bartolo Lettieri- che le sedute straordinarie del Centro Vaccinale di Sala Consilina saranno destinate esclusivamente ai cittadini di Sala Consilina e Montesano sulla Marcellana”.

I cittadini di Padula, Casalbuono, Buonabitacolo, Sanza, Monte San Giacomo e Sassano devono fare riferimento al Centro Vaccinale di Sassano; i cittadini di Teggiano e San Rufo devono invece recarsi al Centro Vaccinale di Teggiano; San Pietro al Tanagro, Sant’Arsenio, Polla e Atena Lucana fanno capo al Centro Vaccinale di Polla, mentre per i Comuni del Tanagro il Centro Vaccinale di riferimento è quello di Caggiano.