La ricostruzione di Corrado Matera: “Ecco la vera storia di Palazzo Santamaria”

“In relazione al mio impegno per l’acquisto, la destinazione e l’utilizzo del Palazzo Santamaria di Teggiano, e in risposta alla nota pubblicata il 31 dicembre scorso dai vertici del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ritengo indispensabile favorire una corretta conoscenza dei fatti”. Lo afferma il Consigliere Regionale Corrado Matera, che torna su Palazzo Santamaria con una precisa e puntuale ricostruzione della vicenda, mettendo a disposizione di chi è interessato anche tutta la relativa documentazione, reperita -come lui stesso evidenzia- non senza difficoltà a causa del lungo lasso di tempo trascorso dai fatti in questione, che ha reso non semplice la ricerca.

“Gli atti testimoniano -sottolinea il Consigliere Regionale Originario di Teggiano- come l’acquisizione da parte del Parco di Palazzo Santamaria, così come pure il suo successivo restauro per poterlo rendere sede distaccata degli uffici dell’Ente, siano indissolubilmente legati ad iniziative intraprese nel periodo della mia permanenza al Parco, Ente presso il quale ho ricoperto la carica di componente della Giunta e di vicepresidente. Palazzo Santamaria È PARTE DELLA MIA STORIA, e nessuno potrà annullarla: perché all’epoca dei fatti IO C’ERO”. La ricostruzione dei fatti resa disponibile da Matera è suddivisa in due parti, entrambe dettagliate: la prima riguarda l’acquisizione di Palazzo Santamaria da parte del Parco, procedura avviata nel 1999 e conclusa (non senza aver dovuto affrontare e risolvere innumerevoli problematiche) a dicembre del 2002, quando lo stesso Matera faceva parte della Giunta esecutiva del Parco. La seconda dettagliata ricostruzione è relativa alla ristrutturazione del Palazzo: a partire dall’affidamento dell’incarico per la realizzazione del progetto esecutivo, alla suddivisione dei lavori in tre lotti distinti, alla realizzazione dei primi due lotti (e allo stanziamento in bilancio dei fondi necessari per il completamento). Tutte procedure avviate e portate a termine tra il 2008 e il 2013, quando Matera rivestiva la carica di vicepresidente del Parco e, per un periodo, addirittura di Presidente facente funzioni, dopo le dimissioni del professore De Masi. “È del tutto evidente -conclude Corrado Matera- che tentare di sminuire come è stato fatto il mio impegno per realizzare un obiettivo che ho fin da subito considerato di fondamentale importanza sia per l’Ente Parco che per la Comunità Teggianese, significa negare la verità e gli oggettivi dati di fatto”.

A seguire la documentazione pubblicata da Corrado Matera.

L’acquisizione del Palazzo Santamaria

– In data 23/09/2002 – 13/12/2002 (periodo nel quale ero nella Giunta esecutiva del Parco), dopo essere stati risolti non pochi problemi che ne avrebbero impedito l’acquisto, su mia richiesta il Palazzo Santamaria venne acquistato dal Parco Nazionale;

– la proposta avanzata dal mio amico Prof. Angelo Giffoni, indimenticabile Sindaco di Teggiano e componente del Consiglio Direttivo del Parco Nazionale fino al 23/04/1999, seguiva un percorso del tutto diverso;

– la delibera presidenziale n.103 del 1999 del Presidente La Valva, ratificata dal Consiglio Direttivo con delibera n.44 del 1999 era connessa all’aumento della capacità di spese dell’Ente;

– l’efficacia della Delibera Presidenziale n.103 del 1999 (appostamento delle risorse) era condizionata al verificarsi di alcune condizioni che non si verificarono;

– il Presidente Tarallo, poco dopo il suo insediamento, mi comunicò che la presidenziale n.103 del 1999 del Prof. La Valva (alla quale lo stesso La Valva non aveva dato attuazione), non aveva alcuna efficacia perché subordinata a condizioni non attuabili e che quindi le somme appostate sarebbero state utilizzate per altri interventi;

– a seguito delle dimissioni del Prof. Giffoni avvenute in data 23/04/1999, nel Giugno dello stesso anno fui indicato dal Comune di Teggiano componente della Comunità del Parco, fui eletto dalla Comunità del Parco il 06/07/2001 (cfr all. n.1) nel Consiglio Direttivo ed ancora eletto nella Giunta del Parco. Da subito, mi sono occupato dell’acquisizione del palazzo;

– eletto nel Consiglio Direttivo del Parco, chiesi ed ottenni dal Presidente Tarallo di rivedere la posizione, quindi di non disporre (così come era sua intenzione) alcun provvedimento di revoca relativo al Palazzo Santamaria e di tracciare percorsi diversi che avrebbero portato all’acquisizione dell’immobile;

– vennero quindi attivate le procedure relative al progetto Village D’europe (cfr all. n.2) e successivamente su mia richiesta in data 23/09/2002 – 13-12/2002 si procedette all’acquisto del Palazzo Santamaria (cfr all. n.3 – n.4);

– va precisato, che il primo mandato del consiglio direttivo 2001/2006 fu caratterizzato da fortissimi scontri istituzionali e giudiziari tra l’Ente Parco e il Ministero dell’Ambiente (due commissariamenti) che ebbero delle conseguenze sull’azione amministrativa, rallentandone le attività.

La ristrutturazione del Palazzo Santamaria

– in data 18/03/2008 fui confermato nuovamente nel Consiglio Direttivo ed in data 30/05/2008 eletto Vice Presidente dell’Ente;- nell’ottobre 2008, nella qualità di Presidente vicario dell’Ente Parco (per dimissioni del Professore De Masi avvenute in data 15/07/2008), divenuto irrealizzabile il progetto Village d’Europe, chiesi al Direttore Angelo De Vita di far predisporre dagli uffici un progetto per il recupero del Palazzo Santamaria;

– il Direttore De Vita conferì al personale interno dell’Ente l’incarico di progettazione e, in data 16-12-2008, gli uffici depositarono il progetto definitivo (cfr all. n.5);- – in data 19/12/2008, quindi, durante la mia Presidenza (vicario) con determina n. 606 (allegata dai vertici del Parco alla nota del 31/12/2021, cfr all. n.6) venne approvato dal Direttore De Vita il progetto definitivo di recupero (progetto da me richiesto), che comprendeva un quadro economico di importo complessivo pari ad € 2.342.472,26 relativo al recupero dell’intero palazzo, delle scuderie (attualmente uffici dell’Ente) e del giardino. Con la medesima determina, su mia richiesta, fu appostato il primo impegno di spesa pari a € 760.574,00. Il tutto riportato puntualmente nella programmazione annuale e triennale dei lavori pubblici (cfr. all. n.7, n.8, n.9 e n.10);

– nel 2010, dopo aver acquisito i relativi pareri (Presidente Troiano, Vice-Presidente lo scrivente), si decise di recuperare il palazzo (con fondi del Parco) attraverso lotti funzionali:

– PRIMO LOTTO, riguardava il progetto esecutivo di recupero delle ex scuderie, determina n.26 del 07/02/2011 (cfr all. n. 11) di approvazione progetto esecutivo da adibire ad uffici distaccati dell’Ente vedi Delibera di destinazione n.22 del 29/11/2012 (cfr all. n.12). I lavori furono completati a maggio 2013 e successivamente inaugurati dal Presidente Troiano, dallo scrivente Vice-Presidente dell’Ente, da S E il Vescovo Mons. Antonio De Luca e dal Sindaco di Teggiano Michele Di Candia;

– SECONDO LOTTO (recupero strutturale dell’immobile) delibera di bilancio n. 13 del 30/07/2012 (cfr all. n.13) con la quale vennero appostati € 910.574,00 e Determina n. 280 del 12/12/12 (cfr all. n.14) di approvazione del progetto strutturale – esecutivo per un importo complessivo di € 867.626,00. I lavori furono aggiudicati in data 08/10/2013 ed iniziarono a gennaio 2014, periodo nel quale ero Vice-Presidente;

– TERZO LOTTO, su mia richiesta nella qualità di Vice-Presidente dell’Ente, furono stanziati in bilancio per il completamento del palazzo, con delibera n. 21 del 22/11/2013 ulteriori € 742.948,00 (cfr all. n.15), e puntualmente riportati nella programmazione annuale e triennale dei lavori pubblici dell’Ente, giusta delibera n. 20 del 22/11/2013 (cfr all n.16). Allo stanziamento di € 742.948,00 si aggiunsero ulteriori somme derivante dalle economie dei lavori precedenti. Va precisato che le somme relative al completamento dei lavori del Palazzo Santamaria, la cui inaugurazione della prima pietra è avvenuta in data 23/12/2021, erano state appostate dal sottoscritto già nel 2013 giusta delibera n.21 del 22/11/2013.

L’intera documentazione è consultabile al seguente link: https://drive.google.com/folderview…