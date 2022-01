Albanese è intervenuto al MasterBANK sul tema “Contro gli algoritmi e i rating: in rete è possibile?”

Il Direttore Generale della Bcc Monte Pruno Michele Albanese è intervenuto, nei giorni scorsi, al Masterbank tenuto dal professore Valerio Malvezzi. MasterBANK, è un percorso che fornisce competenze specialistiche in Finanziamento d’Impresa. Un master annuale molto selettivo, che permette ai Commercialisti di raggiungere un livello di competenza altamente specialistico, pensato, non solo per fornire cultura, conoscenza e competenza di tipo imprenditoriale e finanziario, ma anche, e soprattutto, per permettere di iniziare a fare consulenze già durante la frequenza del percorso del Master. Fornisce, per l’appunto, strumenti pronti da usare immediatamente, considerato che il prof. Malvezzi li ha sviluppati, utilizzati per anni nelle aziende in cui ha fatto consulenza e li ha resi disponibili da usare con estrema semplicità e flessibilità.

Tutti i partecipanti al corso MasterBANK, inoltre, hanno la possibilità di accedere operativamente alla rete AFIM (in tutta Italia) e fare immediatamente consulenza.

Al Direttore Albanese, in questa sessione coordinata dal Francesco Lupo, è stato assegnato il compito di esprimere un suo pensiero sul tema: “Contro gli algoritmi e i rating: in rete è possibile?”.

“Dalla brillante relazione, apprezzata dal numeroso parterre di relatori e di professionisti, è emerso il pensiero del Direttore Albanese il quale ha voluto far intendere che facendo rete, tutto si può e tutto è più semplice; difatti ha riferito: “I Commercialisti, i consulenti di impresa, le società di formazione, per forza di cosa, oggi sono quasi «costretti» ad essere alleati e non avversari.

Il concetto di rete tra Banca e Professionisti rappresenta la variabile in grado di poter far saltare il banco del rating. Quel rating, che tutti riconosciamo, senza anima. Un modello di collaborazione, fatto di analisi e confronto determina, senza dubbio, un vantaggio assoluto per le imprese, anche in termini di «tempo», altra variabile oggi fondamentale, che nel nostro mondo, spesso, è qualcosa di abbastanza infinito ed indeterminato, purtroppo.Significa che la Banca, in questo caso la Bcc, apre le sue porte ai Commercialisti, giocando a carte scoperte, mettendo sul tavolo le regole dei tanto odiati semafori, con un solo obiettivo: «FARE RETE», dare supporto alle imprese, giocando tutti la stessa partita. C’è un valore chiave che ha, da tempo, rappresentato il nostro cavallo di battaglia sul mercato: LA FIDUCIA. Sicuramente la fiducia che hanno i clienti per la nostra Bcc, ma in questo caso, la volontà è di determinare una rete Banca/Commercialisti/Imprese in nome proprio della fiducia reciproca tra le parti. Noi vogliamo supportare l’economia territoriale e, quindi, le imprese e meglio saranno seguite dal punto di vista contabile, fiscale e meglio reagiranno all’applicazione di questi algoritmi. Sono certo che questo sia un modello vincente, un modello che alla nostra struttura ha già permesso di ottenere risultati importanti anche a livello nazionale, i quali sono sotto gli occhi di tutti”.

L’intervento si è concluso con la disponibilità della Bcc Monte Pruno a collaborare, già da subito, con la struttura del prof. Malvezzi.