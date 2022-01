Green Pass e Covid, le nuove regole di viaggio dal primo di febbraio

Le nuove regole di viaggio dal primo febbraio con il green pass. Si torna alle regole ordinarie per gli ingressi in Italia per chi proviene da paesi UE, fino al 31 gennaio, infatti, anche chi era vaccinato o guarito doveva effettuare un test rapido nelle 24 ore precedenti l’arrivo, anche per viaggi all’interno della UE. Dunque, da martedì primo febbraio stop al tampone aggiuntivo.

Il ritorno alle regole standard europee (basta in Green Pass base o il Super Green Pass per sbarcare da voli o navi provenienti da paesi Membri UE) è confermato da una nuova ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza. A partire dal 1° febbraio 2022 cessano di applicarsi le restrizioni introdotte con Ordinanza dello scorso 14 dicembre in relazione ai Paesi dell’Elenco C: da quella data, gli ingressi da tali Paesi potranno avvenire tramite esibizione di una qualsiasi delle Certificazioni Verdi (certificato vaccinale, certificato di guarigione oppure tampone) senza ulteriori tampone o quarantene.

Nella stessa ordinanza vengono prorogate le misure relative ai “Corridoi turistici Covid-free” che vengono estesi ad ulteriori destinazioni: Cuba, Singapore, Turchia, Thailandia (limitatamente all’isola di Phuket), Oman e Polinesia francese.

Per i viaggiatori provenienti dai Paesi dell’Unione Europea sarà sufficiente la Certificazione Verde Covid-19, che dalla stessa data avrà validità di 9 mesi ai fini dei viaggi nella UE. La validità di 270 giorni del Green Pass riguarda dunque l’attraversamento delle frontiere intra-UE (in entrata ma anche in uscita dall’Italia). A livello UE, in base all’ultima Raccomandazione, cambia infine anche la validità dei tamponi rapidi, che scende a 24 ore.

Tali nuove disposizioni europee non sono dunque in conflitto con le nuove regole nazionali, che entrano in vigore sempre il primo febbraio 2022: per l’accesso ai trasporti sul territorio nazionale e per una nutrita serie di attività socio-ricreative, nonché lavorative, è necessario il Super Green Pass, la cui durata scende a 180 giorni (6 mesi) per tutte le Certificazioni già attive o rilasciate dal 1° febbraio.