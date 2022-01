Basket C Gold: la Diesel Tecnica Sala Consilina esce sconfitta dal difficile campo del Basketball Lamezia

Il rientro dopo la lunga pausa causata dalle feste natalizie e poi dal rinvio di tutti i campionati voluti, giustamente dagli organi di controllo, non porta bene alla Diesel Tecnica di Sala Consilina, che esce sconfitta dal difficile campo calabrese del Basketball Lamezia.

Purtroppo coach Paternoster arrivava alla gara con grandissimi dubbi, soprattutto riguardanti la tenuta dei suoi, troppo pochi gli allenamenti con il roster al completo e con Campaiola e De la Cruz fuori gioco per infortuni dai quali si stanno riprendendo.

Infatti i padroni di casa partono subito fortissimi con un parziale di 7 – 0 che non fa certo bene, ma Misolic la riapre con un tiro pesante da 3 al quale fanno eco altre ottime conclusioni di Merlo, Morciano e Gangale. Partita riaperta e la Diesel Tecnica passa sopra esprimendo il solito gioco, nel quale Mbaye oggi appare ispiratissimo.

Il secondo quarto continua alla stessa maniera con i padroni di casa che provano a scappare ed i blueboys che sono sempre pronti a rispondere e a tentare a loro volta la fuga. La partita insomma è proprio bella non tanto per lo spettacolo, quanto per l’intensità con la quale è giocata dalle due squadre.

Poi all’improvviso quello che non ti aspetti, un terzo periodo da incubo. Gli avversari partono a mille e i ragazzi di Paternoster sembrano non riuscire più ad opporsi come potrebbero. I calabresi provano la fuga e quasi ci riescono, ma solo nei minuti finali del quarto di gioco la Diesel Tecnica riprende a segnare ed a rifarsi sotto.

Tutto scritto? Niente affatto nell’ultimo periodo di gioco con una partenza straordinaria e guidati da un superbo Gangale ispirato da Garcia, Merlo e Morciano i blueboys riprendono in soli 70’’ i rivali, assestando una serie di canestri e mettendo in campo cuore e sacrificio.

Poi di nuovo un break avversario ancora rintuzzato, agonismo a mille, ma come scritto dall’inizio la forma atletica dei salesi, non è al meglio e cosi i ragazzi del coach potentino, pagano stanchezza ed assenze, rimediando un 76 a 64 finale a favore del Baskball Lamezia. Non c’è il tempo di pensarci troppo, Il calendario mette da subito la Diesel Tecnica di fronte ad impegni ravvicinati, ma sappiamo quanto questo gruppo tenga a far bene e soprattutto abbia tutte le carte in regola per ottenere ottimi risultati.

Domenico Iuliano, Ufficio stampa Diesel Tecnica Sala Consilina