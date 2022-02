Alta Velocità, il Piano di Fattibilità spiega perché la Stazione deve essere nel Vallo di Diano

Le motivazioni che sono sotto gli occhi di tutti (il Vallo di Diano è privo di qualsiasi collegamento su ferro dal lontano 1987, a differenza di altri territori salernitani), pur condivisibili non sarebbero state certamente sufficienti a motivare una Stazione dell’Alta Velocità nel Vallo di Diano.

Alla base di questa ipotesi sempre più concreta ci sono invece i tre i principi guida utilizzati nella realizzazione del Piano di Fattibilità Tecnico-Economica della nuova linea dell’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria. Tre obiettivi prioritari, a partire ovviamente da quello di ridurre i tempi di percorrenza tra Roma e il Sud del Paese, in particolare verso Reggio Calabria e la Sicilia. Poi quello di rendere il sistema ferroviario veloce più accessibile, ricercando soluzioni tali da ampliarne l’area di influenza, sia in termini di capillarità dei servizi AV offerti che di soluzioni infrastrutturali, prevedendo nuove interconnessioni, piuttosto che nuove fermate lungo linea, in un’ottica di mobilità integrata. E infine la ricerca di obiettivi quanto più possibile “sostenibili”, non soltanto per l’impatto ambientale generato, ma anche in termini di fattibilità e impegno economico. Alla luce di questi obiettivi -si legge nella relazione che accompagna il Piano di Fattibilità Tecnico-Economica- il corridoio infrastrutturale tra Salerno e Reggio Calabria definito “autostradale” è stato individuato come il miglior compromesso, data la sua posizione baricentrica rispetto ai territori attraversati, in termini di dimensione della domanda soddisfatta e di miglioramento delle prestazioni.

Con queste premesse -si legge sempre nel Piano- l’obiettivo del Lotto 1 è quello di realizzare una nuova linea a doppio binario con velocità di progetto massima pari a 300 km/h, che in uscita da Battipaglia si porti in direzione Romagnano, dove è prevista l’interconnessione con la linea esistente Battipaglia-Potenza, e per poi proseguire attraversando il Vallo di Diano, dove realizzare nuova stazione nell’area di Padula-Buonabitacolo, per poi raggiungere l’impianto di Praia.