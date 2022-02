Eccezionale ritrovamento a Velia, riemergono due elmi della battaglia di Alalia

Eccezionale scoperta negli scavi archeologici di Paestum-Velia dove sono stati riportati alla luce dei resti risalenti molto probabilmente alla battaglia di Alalia, datata dagli storici intorno al 540 a.C.

In quello che allora era chiamato “il mare della Sardegna” si svolse la prima epica e sanguinaria battaglia navale della storia, in cui gli storici raccontano che i Folcei, coloni greci insediati in Alalia, ebbero la meglio nell’attacco congiunto degli etruschi e dei cartaginesi, tanto da costringerli ad abbandonare quei territori per rifugiarsi nel sud Italia. Ed è cos’ che nacque la attuale Velia, da abili mercanti che comprarono un pezzo di terra dove fondarono Hyele, poi rinominata Elea e che ancora oggi restituisce alla storia testimonianze eccezionali e di altissimo valore culturale.

Le operazioni di scavo erano state avviate la scorsa estate, in una zona individuata come l’acropoli della città, proprio sotto i resti ancora oggi evidenti del tempio dedicato ad Athena e avevano riportato alla luce una struttura rettangolare di notevoli dimensioni, ben 18 metri di lunghezza per 7 di larghezza, risalente al VI secolo a. C. Al suo interno, su un pavimento in terra battuta, ceramiche dipinte tutte contrassegnate con la scritta Ire, “sacro”, che ne attesta la dedica alla divinità, elementi architettonici decorativi in argilla cotta che risultano realizzati da maestranze cumane, oltre a qualche frammento dell’antica copertura. Ma ciò che più ha destato lo stupore degli archeologi, soprattutto per lo stato nel quale sono stati ritrovati accanto a resti di armi e ad uno scudo finemente decorato, è stato il rinvenimento di due elmi in perfetto stato di conservazione: uno etrusco del tipo “a calotta”, che gli esperti indicano come Negau dal nome della località slovena dove vennero ritrovati per la prima volta, e l’altro di foggia calcidese molto probabilmente offerti alla dea Athena proprio al termine della battaglia di Alalia, per propiziarne la benevolenza.

Gli straordinari ritrovamenti saranno ora sottoposti ad analisi di laboratorio e studiati per capire se vi sono ulteriori elementi, come delle iscrizioni all’interno, magari di scoprire anche da chi furono indossati.