Nonna Rosetta, Claudio Abate Chechile e “Masto Peppo”: tre attori salesi per uno spot “tormentone”

Tre attori salesi, Nonna Rosetta, Claudio Abate Chechile e Masto Peppe, nome d’arte di Giuseppe Petrazzuolo, sono diventati i testimonial di una nota azienda di telefonia che ha scelto Casa Surace, la factory campana di produzione di video, per curare la campagna pubblicitaria. Claudio Abate Chechile è un attore e regista amatoriale di Sala Consilina, bravissimo sul palco e negli sketch di Casa Surace, attore brillante e dalla battuta pronta. Fa teatro da quando ha 11 anni, con il gruppo parrocchiale di San Pietro, “New Generation”, e poi i “Ragazzi di san Rocco”. Quando Casa Surace decide di trasferire la propria sede e gran parte dei suoi set da Napoli al Vallo di Diano è tra i primi attori autoctoni a essere ingaggiato:

Mast’ “maestro” Peppe. Giuseppe Petrazzuolo è un carpentiere in pensione di Sala Consilina, sui cantiere da quando aveva 15 anni e fino ad alcuni problemi di salute. “Mast Pepp”, ha 68 anni, è un “personaggio” nella vita reale: canta ai matrimoni dove è invitato, fa le battute al bar, racconta le storie per far sorridere. Lo fa per carattere e mai avrebbe pensato che sarebbe diventato famoso. I primi video con Casa Surace, poi la battuta nello spot “Che faccio, lascio?” che lo fa diventare virale. “Ora mi fermano in strada per chiedermi di ripeterlo e lo faccio volentieri”. Tre figlie, due nipoti e una moglie.

La storia del carpentiere diventato famoso grazie ai video social e a uno spot è l’esempio di come non c’è limite di tempo per raggiungere i propri sogni. Ma se Giuseppe Petrazzuolo lo ha fatto a “soli” 68 anni, altra storia è quella di Nonna Rosetta. Oramai è la nonna più amata del web. E lo è diventata dopo gli 80 anni. Ora di anni ne ha 88 (“ma non lo scrivere”) e nella pubblicità di Linkem è la protagonista assoluta. L’azienda di telefonia ha scelto Casa Surace e Nonna Rosetta e il suo volto noto (il suo ultimo video di candidatura alla Presidenza della Repubblica ha superato il milione di views), come testimonial della campagna pubblicitaria a tappeto.