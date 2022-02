Bambini positivi ed in quarantena. L’appello all’Asl dei genitori valdianesi: “Tempi troppo lunghi”

Ci sono segnali di speranza, anche se i numeri ancora fanno mantenere alta l’attenzione sull’andamento della pandemia in Campania. C’è una diminuzione dei nuovi positivi da circa una decina di giorni, tanto da far pensare che la fase critica che aveva fatto scattare l’allarme con la riapertura delle scuole ed un aumento dei contagi in età pediatrica, stia passando. Anche in ambito ospedaliero seppur il lavoro dei reparti Covid e delle terapie intensive è ancora tanto, la pressione sta diminuendo. Dati non confermati nel salernitano, dove nella giornata di ieri i positivi al virus sono circa 3 mila ed i circa 100 mila over 50 non vaccinati continuano a mantenersi lontani dagli hub. Nel territorio del Vallo di Diano, Tanagro e Alburni il trend nazionale trova conferma: il virus è arrivato a colpire soggetti in età pediatrica per fortuna senza ripercussioni particolarmente allarmanti. Sono diversi gli istituti di ogni ordine e grado chiusi per casi covid e numerosi i bambini e le bambine da giorni a casa in quarantena, se notificata, o in attesa di sottoporsi a tampone o di ricevere un’ordinanza di quarantena. Sul web corre il malcontento dei genitori i cui figli a casa per casi positivi in classe sono in quarantena in modo ufficiale, quindi con comunicazione ufficiale dall’Asl, o in attesa di sapere se sottoporsi alla misura cautelativa o meno. In molti chiedono che l’Asl Salerno attivi un canale ad hoc per il tracciamento e le comunicazioni sui casi covid nel mondo della scuola del territorio e sulle eventuali misure da adottare. Il lavoro è stato ed è tantissimo per il dipartimento dell’Asl del nostro territorio ed è per questo che si chiede un alleggerimento della mole di lavoro, magari con rinforzi nel personale o con uffici dedicati solo ai casi in età pediatrica che sono davvero tanti.

Intanto nel distretto sanitario 72 si segnalano circa 170 negativizzazioni. La campagna vaccinale continua a pieno ritmo sia per le dosi booster che per le prime e seconde dosi. Si spera che anche le sedute vaccinali per i bambini dai 5 agli 11 anni vengano incrementate e ampliate in più punti vaccinali dislocati nel territorio.