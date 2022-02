Covid. Green pass illimitato con il booster. Novità su dad e quarantene

Niente più limitazioni per i vaccinati anche in zona rossa. Il green pass avrà durata illimitata non solo per chi ha ricevuto la dose booster, ma anche per chi è guarito dal Covid e ha ricevuto solo le due dosi. Novità anche nel mondo della scuola, la quarantena prevista andrà dai 10 ai 5 giorni solo per i non vaccinati, mentre la didattica a distanza scatterà con la presenza di 5 casi di positività in su per quanto riguarda i nidi, le scuole materne ed elementari. Inoltre si potrà accedere ad alberghi e ristoranti anche solo con il green pass base.

“Stiamo marciando verso una nuova normalità con tutta la cautela che ci deve essere perché il virus c’è ancora ed è significativamente presente, sia nelle scuole che nelle nostre vite”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Si ipotizza che dalla prossima primavera prenderanno il via le vaccinazioni per la fascia di età o- 5 anni. Inoltre da domani inizierà la distribuzione alle Regioni e Province autonome dei primi farmaci antivirali Pfizer. Dal prossimo lunedì 10 febbraio, quando riapriranno le discoteche, sarà tolto l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, rimarrà obbligatorio indossarla in tutti i luoghi chiusi.