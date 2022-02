La giornata mondiale contro il cancro: l’importanza della prevenzione anche nella bocca

Oggi, 4 febbraio, si celebra la giornata mondiale contro il cancro e il motto di quest’anno è “Close the care gap” ovvero “Eliminiano le disparità nelle cure” e si rivolge a tutte le persone del pianeta, nell’unica e comune battaglia contro il cancro. La nuova campagna di sensibilizzazione mira ad ottenere una presa di coscienza del problema per arrivare a costruire un futuro in cui tutte le persone vivano in modo più sano e possano avere accesso agli strumenti di prevenzione e di cura migliori, indipendentemente dal dove sono nate, dal dove vivano, dalla condizione sociale, fisica e psichica. E diviene anche più importante in un periodo, quale quello pandemico, in cui la lotta al covid rischia di far passare in secondo piano l’esame clinico di altre patologie. Il cancro, purtroppo, può colpire qualunque parte del corpo ed è per questo che la prevenzione diventa un’arma fondamentale per scoprire e combattere in tempi rapidi eventuali insorgenze patologiche. Così come fondamentale è anche sottoporsi a costanti controlli odontoiatrici: l’auto-osservazione e l’autopalpazione di lingua, gengive e denti è indispensabile per prevenire patologie tumorali che possono insorgere nel cavo orale e che possono essere causate da cattive abitudini alimentari, abuso di alcool e fumo e anche, semplicemente, da una cattiva igiene orale. La stomatologia oncologica prevede la prevenzione e la diagnosi precoce delle lesioni precancerose della bocca e della cavità orale. I tumori della bocca possono essere prevenuti con delle visite periodiche da effettuarsi ogni 4 o 6 mesi, anche in assenza di problematiche evidenti, che prevedono l’ispezione del cavo orale.