Tentata truffa all’assicurazione: indagati un avvocato valdianese e un’infermiera dell’ospedale di Sapri

Un’infermiera dell’ospedale “Immacolata” di Sapri, il suo compagno e un avvocato del Vallo di Diano risultano essere indagati per presunta truffa a una assicurazione. I carabinieri della stazione di Sapri diretti dal luogotenente Pietro Marino hanno avviato le indagine nel febbraio del 2021 su episodi avvenuti sul finire del 2020. Secondo quanto emerso i tre, avrebbero redatto certificati medici falsi, circa una decina, per trarre profitto dalla liquidazione da parte dell’assicurazione di un sinistro stradale (poi non avvenuto) organizzato dai medesimi. Per fare ciò è stato usato un timbro appartenente a un medico dell’ospedale saprese ignaro di quanto stesse accadendo. Il tutto per redigere i certificati da sottoporre all’assicurazione per avere il risarcimento.

Tutte azioni utilizzate dall’infermiera, dal suo compagno e dall’avvocato per indurre in errore la società assicurativa e in particolare modo il liquidatore della pratica del sinistro stradale. Lo scopo era quello di aggiudicarsi un “ingiusto profitto dato dalla somma di denaro che avrebbero ricevuto nel momento in cui si sarebbero accertati i danni causati dall’incidente”. I tre indagati sono accusati a vario titolo di falso commesso da un pubblico ufficiale, falso in scrittura privata, uso di atto falso, furto aggravato e tentata truffa.